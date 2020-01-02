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كُتّاب وآراء
برلماني إسباني يطلب إعادة قاصرين بمليلية للمغرب
أفاد نائب برلماني إسباني بمليلية المحتلة بأن حوالي 70 في المائة من القاصرين الأجانب المقيمين بمركز حماية الطفولة بالمدينة ذاتها ينحدرون من أصول مغربية.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن النائب البرلماني فرناندو جوتيريز دياز دي أوتازو كشف، خلال مداخلته في مجلس النواب، أنه يوجد بمركز حماية الطّفولة "لا بوريسيما" 650 قاصرًا من جنسيات مختلفة، منهم 450 مغربيا، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز سالف الذكر لا تتعدّى 200 نزيل.
وطرح النائب البرلماني نفسه سؤالًا على الحكومة المحلية بالمدينة السّليبة عمّا إذا كانت السّلطات تفكّر في إعادة هؤلاء القاصرين إلى مناطق أسرهم، بعد التحقّق من المُعطيات المُشار إليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الحكومه الاسبانيه وكذالك المحليه الاسبانيه ناشدت اكثر من مره السلطات المخزنيه الحاكمه الفعليه في المغرب ان تجلي ابنائها لكن لا أذان صاغيه في موقف مخزي يندى له الجبين هو الاخر.
متى نفهم ان هؤلاء القاصرين ليسو باسبان والبتالي الحكومه الاسبانيه ليست مسؤولة عنهم والبتالي يجب اجلائهم الى بلدهم وعلى حساب حكومتهم فورا لانقاذ ماء الوجه .
كفاكم تشويههنا امام العالم رجائا.