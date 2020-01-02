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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | برلماني إسباني يطلب إعادة قاصرين بمليلية للمغرب

برلماني إسباني يطلب إعادة قاصرين بمليلية للمغرب

برلماني إسباني يطلب إعادة قاصرين بمليلية للمغرب
هسبريس من الناظور
الخميس 02 يناير 2020 - 09:25

أفاد نائب برلماني إسباني بمليلية المحتلة بأن حوالي 70 في المائة من القاصرين الأجانب المقيمين بمركز حماية الطفولة بالمدينة ذاتها ينحدرون من أصول مغربية.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن النائب البرلماني فرناندو جوتيريز دياز دي أوتازو كشف، خلال مداخلته في مجلس النواب، أنه يوجد بمركز حماية الطّفولة "لا بوريسيما" 650 قاصرًا من جنسيات مختلفة، منهم 450 مغربيا، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز سالف الذكر لا تتعدّى 200 نزيل.

وطرح النائب البرلماني نفسه سؤالًا على الحكومة المحلية بالمدينة السّليبة عمّا إذا كانت السّلطات تفكّر في إعادة هؤلاء القاصرين إلى مناطق أسرهم، بعد التحقّق من المُعطيات المُشار إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الرباطي الخميس 02 يناير 2020 - 09:44
عندو الحق .حنا ديما عبء على الدول.الله يجعل السلامة
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4
2 - كمال الخميس 02 يناير 2020 - 09:54
منذ يومين رأينا على التلفاز الاسباني مشاهد يندى لها الجبين من داخل ملجأ للقاصرين المغاربه في مدينه مليليه. حصلت عليه عضوه في الحكومه المحليه من اصول مغربيه اثر زياره مفاجئه لها لذالك الموقع. ملجأ طاقته الاستعابية القصوى لا تتعدى ٢٠٠ قاصر يعيش فيه الان ما يفوق ٩٠٠ قاصر مكدسين كالسردين في علبها. الكثير منهم مصابون بأمراض جلديه واضحه للعيان .
الحكومه الاسبانيه وكذالك المحليه الاسبانيه ناشدت اكثر من مره السلطات المخزنيه الحاكمه الفعليه في المغرب ان تجلي ابنائها لكن لا أذان صاغيه في موقف مخزي يندى له الجبين هو الاخر.
متى نفهم ان هؤلاء القاصرين ليسو باسبان والبتالي الحكومه الاسبانيه ليست مسؤولة عنهم والبتالي يجب اجلائهم الى بلدهم وعلى حساب حكومتهم فورا لانقاذ ماء الوجه .
كفاكم تشويههنا امام العالم رجائا.
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6
3 - القادري الخميس 02 يناير 2020 - 09:56
هذا طلب عادي ومشروع لا يستوجب التعليق عليه لان المغرب مطالب بحل مشاكله بذل تصديرها للجيران
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7
4 - drriss الخميس 02 يناير 2020 - 10:18
مليلية مدينة مغربية الاسبان هم الذين يجب عليهم أن يغادروا.
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-2
5 - garbi الخميس 02 يناير 2020 - 10:34
هم في وطنهم و على أرض أجدادهم و المستعمر هو الظالم
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-2
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