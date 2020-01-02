برلماني إسباني يطلب إعادة قاصرين بمليلية للمغرب

هسبريس من الناظور

أفاد نائب برلماني إسباني بمليلية المحتلة بأن حوالي 70 في المائة من القاصرين الأجانب المقيمين بمركز حماية الطفولة بالمدينة ذاتها ينحدرون من أصول مغربية.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن النائب البرلماني فرناندو جوتيريز دياز دي أوتازو كشف، خلال مداخلته في مجلس النواب، أنه يوجد بمركز حماية الطّفولة "لا بوريسيما" 650 قاصرًا من جنسيات مختلفة، منهم 450 مغربيا، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز سالف الذكر لا تتعدّى 200 نزيل.

وطرح النائب البرلماني نفسه سؤالًا على الحكومة المحلية بالمدينة السّليبة عمّا إذا كانت السّلطات تفكّر في إعادة هؤلاء القاصرين إلى مناطق أسرهم، بعد التحقّق من المُعطيات المُشار إليها.