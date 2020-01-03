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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية.
وستنتشر سحب منخفضة نسبيا كثيفة خلال الليل والصباح بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، مع تكون بعض الكتل الضبابية محليا، مع مرور سحب من الأجواء العليا والمتوسطة، أوسماء صافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
وستهب الرياح شرقية معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط والماس وما بين 07 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، والسايس، وبالسهول الشمالية، والسواحل الشمالية، والوسطى، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الوسطی وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 23 و28 درجة بباقي المناطق الجنوبية.
أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الاطلسي.