اجتماع يُفعل منصة رقمية لتدبير مشاريع بالعرائش‎

هسبريس من الرباط

انعقد بمقر عمالة العرائش اجتماع حول "تفعيل المنصة الرقمية لتدبير المشاريع الاستثمارية"، في إطار تنزيل مقتضيات القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

الاجتماع حضره عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية وجمعية المستثمرين بالإقليم.

وفي كلمته شدد عامل الإقليم على أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار فرصة سانحة للنهوض بالاستثمار، في إطار التنزيل الفعلي لورش التدبير اللامتمركز للاستثمار، الذي يتطلع إلى مواكبة النسيج المقاولتي وتحفيز الاستثمار الترابي وتجسيد سياسة القرب من المستثمر، في إطار المنظور الجديد لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي.

كما دعا العامل الفاعلين والمتدخلين في ملفات المشاريع الاستثمارية إلى التفاعل الإيجابي مع برنامج استعمال المنصة الرقمية لتدبير المشاريع الاستثمارية بتوظيف كل الوسائل والإمكانات الضرورية، في أفق تبسيط المساطر الإدارية بغية الاستجابة لمتطلبات السرعة والشفافية والنجاعة في معالجة ملفات الاستثمار؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقام ممثل المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة بتقديم توضيحات وشروح مستفيضة حول دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما قام المسؤول ذاته بشرح كيفية تطبيق وتفعيل المنصة الرقمية لتدبير المشاريع الاستثمارية التي ستعرض على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لجميع نقط ارتكاز المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية بالإقليم.