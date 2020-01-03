بحارة ميناء طانطان يواصلون حملة "خليه مربوط"

مصطفى البكار

مازالت حملة "خليه مربوط" (دع القارب راسيا) ترخي بظلالها للأسبوع الثاني على ميناء طانطان، بعد فشل الاجتماع المنعقد بين شركة "أومنيوم" وممثلي البحارة، بحضور مندوب الصيد البحري والسلطات المحلية والهيئات الفاعلة في القطاع.

وتعود أسباب فشل هذا اللقاء، حسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مسؤولة، إلى تهرب الشركة المتخصصة في الصيد في أعالي البحار من التوقيع على محضر الاتفاق الرامي إلى الزيادة في أجور المستخدمين، وهو ما دفع أزيد من 1200 بحار إلى الاستمرار في قرار رفض الإبحار.

وتفاعلا مع الموضوع أصدرت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب بيانا تضامنيا أعلنت فيه "تأييدها المطلق لكافة المطالب المرفوعة من طرف بحارة طانطان"، داعية "جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والمصلحة العليا للبحارة والشركة المعنية والإقليم على حد سواء".

وناشدت الهيئة نفسها، في الوثيقة التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، "المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد البحري التفاعل الجدي والتدخل المباشر في الملف، والدفع بالأمور نحو الحل الإيجابي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، مع السعي نحو هيكلة حقيقية للقطاع، خصوصا في ظل الغياب التام لغرف الصيد البحري في هذا الملف كطرف أساسي كان الغرض من إحداثه تمثيل المهنيين بكافة شرائحهم".

كما دعت الجمعية ذاتها كافة الفعاليات التي لها صلة بالملف إلى "التوافق حول أرضية تلبي جزءا من المطالب وتحفظ استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة المعنية التي يجب عليها أن ترقى إلى درجة مؤسسة مواطنة تساهم بشكل ايجابي في عجلة التنمية في الإقليم، وتصون كرامة البحار، مع ضمان أدنى الحقوق وأهمها التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي على طول السنة وتخفيض سن التقاعد".

تجدر الإشارة إلى أن بحارة ميناء طانطان سبق لهم خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم عدة أشكال احتجاجية طالبوا خلالها بجملة من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور، والتعويضات المادية عن فترة الراحة، وتخفيض سن التقاعد، مع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، إلى جانب ضرورة استثنائهم من الفصل الثالث من مدونة الشغل، وتطبيق المرسوم رقم 161 الخاص بمغربة الأطر، وتفعيل الاتفاقية رقم 188 للمنظمة الدولية للشغل الخاصة بقطاع الصيد البحري.