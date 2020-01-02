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الرئيسية | جهات | مندوبية الصحة بطاطا تحتفي بأطر محالين للتقاعد‬

مندوبية الصحة بطاطا تحتفي بأطر محالين للتقاعد‬

مندوبية الصحة بطاطا تحتفي بأطر محالين للتقاعد‬
مصطفى البكار
الخميس 02 يناير 2020 - 21:30

نظّمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطاطا، بتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع ذاته، اليوم الخميس، حفلا تكريميا على شرف الأطر الصحية المحالة على التقاعد هذه السنة.

وعرف هذا اللقاء الاحتفالي، الذي احتضنه مقر عمالة طاطا، حضور كل من عامل الإقليم ومندوب وزارة الصحة وممثلين عن مختلف المصالح الخارجية وشخصيات أمنية ومنتخبة ومدنية عديدة إلى جانب من زملاء وأقارب المحتفى بهم.

وأشادت شهادات الحاضرين بالخدمات الجليلة التي قدمتها الأطر المتقاعدة لفائدة السكان طيلة السنوات التي تحملت خلالها المسؤولية؛ وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في تقليص مجموعة من الأمراض والأوبئة الخطيرة والقضاء على أخرى، خصوصا خلال عقدي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

كما قدّم المنظمون، خلال الحفل ذاته، شريطا مصورا يؤرخ لفترات زمنية سابقة تحملت فيها الأطر الصحية العاملة بإقليم طاطا جميع الظروف الصعبة من أجل تقديم العلاج للمرضى.

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