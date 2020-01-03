"اختلالات مهنية" توقف قائد ملحقة "تغات" بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

علمت هسبريس أن سعيد زنيبر، والي فاس مكناس، أصدر، الخميس، قرارا يقضي بموجبه بتوقيف قائد ملحقة "تغات" (ج.ح) عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح ولاية فاس مكناس بدون مهمة.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد جرى توقيف رجل السلطة المحلية المذكور عن العمل لمدة 15 يوما، مشيرة إلى أن ذلك القرار له علاقة باختلالات همت تدبير شؤون الملحقة المذكورة؛ ومن بينها ملف التعمير على مستوى دوار الحاج إدريس، وتنامي ظاهرة احتلال الملك العام ببعض المناطق الخاضعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المذكورة التابعة لمقاطعة المرينيين.

وقد جرى تكليف قائد الملحقة الإدارية عين قادوس لتولي تدبير شؤون ملحقة "تغات" بالنيابة، تقول مصادر الجريدة؛ في انتظار البتّ النهائي في العقوبة التأديبية في حق قائد "تغات"، بعد التحقيق معه من طرف مصالح وزارة الداخلية في شأن التجاوزات المرتكبة.

إلى ذلك، بادر عدد من رجال السلطة المحلية بمدينة فاس، عقب إصدار هذا القرار في حق زميلهم قائد ملحقة "تغات"، إلى شن حملات واسعة لتحرير الملك العام من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية.