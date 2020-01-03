24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "لجنة بنموسى" تفتح الباب لتصورات الأحزاب بشأن نموذج التنمية (5.00)

  2. محاكمة الصحافي الراضي (5.00)

  3. حوادث سير "وهمية" تورّط 10 أشخاص بوادي زم (5.00)

  4. قضاء مراكش يبرئ رئيسا سابقا لجماعة بإقليم أسفي (5.00)

  5. أمريكا تعلن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "اختلالات مهنية" توقف قائد ملحقة "تغات" بفاس

"اختلالات مهنية" توقف قائد ملحقة "تغات" بفاس

"اختلالات مهنية" توقف قائد ملحقة "تغات" بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 03 يناير 2020 - 09:04

علمت هسبريس أن سعيد زنيبر، والي فاس مكناس، أصدر، الخميس، قرارا يقضي بموجبه بتوقيف قائد ملحقة "تغات" (ج.ح) عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح ولاية فاس مكناس بدون مهمة.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد جرى توقيف رجل السلطة المحلية المذكور عن العمل لمدة 15 يوما، مشيرة إلى أن ذلك القرار له علاقة باختلالات همت تدبير شؤون الملحقة المذكورة؛ ومن بينها ملف التعمير على مستوى دوار الحاج إدريس، وتنامي ظاهرة احتلال الملك العام ببعض المناطق الخاضعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المذكورة التابعة لمقاطعة المرينيين.

وقد جرى تكليف قائد الملحقة الإدارية عين قادوس لتولي تدبير شؤون ملحقة "تغات" بالنيابة، تقول مصادر الجريدة؛ في انتظار البتّ النهائي في العقوبة التأديبية في حق قائد "تغات"، بعد التحقيق معه من طرف مصالح وزارة الداخلية في شأن التجاوزات المرتكبة.

إلى ذلك، بادر عدد من رجال السلطة المحلية بمدينة فاس، عقب إصدار هذا القرار في حق زميلهم قائد ملحقة "تغات"، إلى شن حملات واسعة لتحرير الملك العام من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.