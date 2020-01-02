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"الإقصاء" يخرج نقابيين بـ"الصحة" للاحتجاج بمراكش

"الإقصاء" يخرج نقابيين بـ"الصحة" للاحتجاج بمراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 02 يناير 2020 - 23:50

نظّمت النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد تجاهل وزير الصحة لمطالب موظفي ومهنيي الصحة خلال انعقاد المجلس الاداري للمركز الاستشفائي بمراكش الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة النقابية سالفة الذكر، توصلت به هسبريس، أنها "تابعت بقلق شديد سلوك الاقصاء وسياسة الكيل بمكيالين التي تعامل بها وزير الصحة رئيس المجلس الإداري بالتفويض أثناء انعقاد دورة 26 دجنبر 2019 للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس اتجاه ملفنا المطلبي".

وواصل المصدر ذاته مطالبا بـ"التنزيل السليم لمقتضيات القانون 13 -70 والمرسوم التطبيقي له رقم 2.17.589 بإشراك ممثلي الموظفين، خصوصا ما يتعلق بالتنظيم الإداري والاستشفائي والقانون الداخلي والنظام الأساسي لموظفي المر اكز الاستشفائية الجامعية، وعرض جميع مشاريع هذه النصوص للتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي".

ومن نقاط الملف المطلبي التي صدحت بها حناجر المحتجين "الحل الجذري لمعضلة التقاعد والإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق حوله في المجلس الإداري ما قبل الأخير بخصوص التقاعد التكميلي للمركز، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي حاجيات ومتطلبات جميع الموظفين".

ورفع المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات؛ من قبيل: "صامدون صامدون وعن ملفنا مدافعون"، و"الإدارة ها هي والحقوق فينا هي"، للمطالبة بـ"مراجعة التعويضات عن المسؤولية وإقرار تعويض لرؤساء المكاتب، وترقية حاملي الشواهد الجامعية باعتبارها مدخلا لتحفيز عموم الموظفين، وعاملا أساسيا للرقي وتحسين الأداء المهني".

ومن النقاط الأخرى التي طالب بها المحتجون تحيين المنشور المتعلق بمنحة الحج وكذا شروط الاستفادة منها، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للموظفين لتسهيل ولوجهم وذويهم للعلاج، والعمل على استرجاع مركز التخييم المحاذي للمركز وتخصيصه فضاء للموظفين بالمركز.

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