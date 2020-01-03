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كُتّاب وآراء
"قافلة رحمانية" تستهدف معوزي دوار نواحي أزيلال
نظّمت جمعية بصمة الخير بالرحامنة، الخميس، قافلة تضامنية-إنسانية مع ساكنة جماعة أيت امديس إقليم أزيلال.
وخلال هذا العمل الإنساني، الذي نظم بمنطقة تشكو من البرد القارس، وزعت على سكان دوار اكدامن بالجماعة الترابية لأيت امديس بإقليم أزيلال ملابس شتوية وأغطية جديدة و30 قفة من المواد الغذائية وملابس وأحذية مستعملة و80 هدية للأطفال.
واستفاد سكان هذا الدوار كذلك من حملة طبية شملت قياس كل من ارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري، كما نظم حفل لفائدة الأطفال من تنشيط بهلوانات الجمعية.
يذكر أن الجمعية المنظمة لهذا النشاط سلّمت شهادة تقديرية إلى كل من عامل إقليم أزيلال وقائد مدينة أزيلال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة التضامنية الإنسانية ساهمت في نجاحها السلطة الإقليمية بعمالة إقليم الرحامنة، التي قدمت لجمعية بصمة الخير دعما كبيرا.