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كُتّاب وآراء
تربويون يعتزمون "خدمة المدرسة" في إقليم خريبكة
جدّدت جمعية الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، الخميس، هيكلة مكتبها التي يتراّسه المدير الإقليمي للوزارة، إلى جانب مجموعة من الأطر التربوية والإدارية المشتغلة بإقليم خريبكة.
وتشكل مكتب الجمعية من نائب الرئيس العربي بوعودة من ثانوية المسيرة الإعدادية خريبكة، وأمين المال عثمان ايت مالك من ثانوية الإمام علي التأهيلية بحطان، ونائب الأمين جبير مجاهد من ثانوية الداخلة التأهيلية ببوجنيبة، والكاتب العام حسن صموتي من المديرية الإقليمية للوزارة بخريبكة، ونائبة الكاتب سعيدة شرفاوي من ثانوية الفوسفاط التأهيلية بخريبكة.
وتضمن المكتب ذاته 8 مستشارين هم بوشتى بن ثابت من ثانوية طارق بن زياد الإعدادية ببولنوار، ومحمد الخميس من ثانوية مولاي رشيد الإعدادية بخريبكة، وسعيد فجار من ثانوية الشهيد البوهالي بلقايد بأولاد عزوز، وعبد الفتاح الضو من ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكة، ومولاي احفيظ زيان من ثانوية عبد الله كنون التأهيلية بأبي الجعد، وحسن مقسي من ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكة، وحسن مروى من ثانوية المسيرة الإعدادية بخريبكة، وعبد الفتاح بنساسي من ثانوية المختار السوسي التأهيلية بوادي زم.
يُشار إلى أن جمعية الأنشطة الاجتماعية والتربوية تهدف أساسا إلى "ألتشبع بقيم التعاون والتكافل وروح العمل الجماعي"، و"التمرس على الحياة الديمقراطية وممارستها في الجمعية والتعاونيات المدرسية"، و"التدريب على ممارسة العمل الجمعوي استعدادا للانخراط في مكونات المجتمع المدني"، و"تفعيل العملية التربوية عن طريق إذكاء التعلم الذاتي والتشاركي"، و"ممارسة الأنشطة التعاونية المختلفة".
كما تروم الجمعية "تعزيز المشاركة في تدبير شؤون المؤسسة والمحافظة على بيئتها وعلى ممتلكاتها"، و"تنمية الموارد البشرية والمادية للمؤسسة التعليمية"، و"ربط جسور التعاون والتواصل بين المؤسسة والأسرة"، و"الانفتاح على الوسط المحلي والتطورات المعاصرة"، و"تنمية الشخصية الخلاقة المبدعة والمسؤولة لدى التلاميذ"، و"ربط التربية والتكوين بمجالات التنمية المستديمة"، و"اكتشاف الكفاءات والقدرات والمهارات وتنميتها استعدادا لولوج عالم الشغل".