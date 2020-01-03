24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "لجنة بنموسى" تفتح الباب لتصورات الأحزاب بشأن نموذج التنمية (5.00)

  2. حقوقيون يدينون "ضرب حرية التعبير" في محاكمة الصحافي الراضي (5.00)

  3. حوادث سير "وهمية" تورّط 10 أشخاص بوادي زم (5.00)

  4. قضاء مراكش يبرئ رئيسا سابقا لجماعة بإقليم أسفي (5.00)

  5. الفساد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تجار "سوق نموذجي" يحتجون بالحي المحمدي

تجار "سوق نموذجي" يحتجون بالحي المحمدي

تجار "سوق نموذجي" يحتجون بالحي المحمدي
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 03 يناير 2020 - 14:25

بعد معاناتهم لمدة طويلة، لم يجد تجار وباعة السوق النموذجي للقرب "البركة" بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء بدا من الاحتجاج على طريقة معتقلي غوانتانامو، محملين السلطات مسؤولية الوضع.

واحتج أمس الخميس عدد من التجار والباعة بالسوق النموذجي على السلطات الإقليمية، محملين إياها مسؤولية "الوضع المتردي" الذي يعيشه المركب، والذي انعكس على مداخيلهم.

واعتبر الباعة أن صمت السلطات الإقليمية عن ظاهرة الباعة المتجولين، خصوصا المتواجدون بجانب قيسارية الحي المحمدي، كبدهم خسائر كبيرة، إذ صار سوق القرب فارغا من الزبناء الذين لا يترددون عليه إلا قليلا.

واعتبر التجار أن "صم الآذان من طرف المسؤولين، وعلى رأسهم العامل، جعلهم يعانون كثيرا، عكس ما تم تسويقه".

وطالب هؤلاء بضرورة "إلحاق جميع الباعة بالقيسارية بسوق البركة، إلى جانب هدم الجدار الأمامي لهذا السوق التجاري، وكذا إنشاء محطة لسيارات الأجرة بقربه، ناهيك عن وجوب تزويده بالإنارة".

وأكد التجار أن السوق النموذجي الذي صرفت عليه الملايين من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل وضع حد لظاهرة الباعة الجائلين، "لا يعرف إقبالا من الساكنة، ما يعني أن المشروع فشل فشلا ذريعا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.