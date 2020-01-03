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الرئيسية | جهات | "صالون أُنْس القرّاء" يرى النّور بمدينة أيت ملول

"صالون أُنْس القرّاء" يرى النّور بمدينة أيت ملول

"صالون أُنْس القرّاء" يرى النّور بمدينة أيت ملول
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 يناير 2020 - 12:50

شهدت مدينة أيت ملول افتتاح صالون للقراءة، بمركزها الثّقافي، قصد المساهمة في "الحرية الفكرية التي تترتّب عن القراءة الواعية".

وافتُتِحَ "صالون أُنْس القرّاء" خلال جلسة نظّمتها جمعية نور الشّباب بمدينة أيت ملول، بشعار "القراءة وعي.. والوعي حرية"، حسب بلاغ لها.

وذكر المصدر نفسه أنّ من بين أهداف صالون القراءة "تنمية الحسّ الإبداعي، وإعادة المكانة اللائقة للقراءة في حياة الشّباب والمجتمع عموما، والانفتاح الثّقافي والمعرفي في جميع مجالات الفنون، مع التشبّث بالأصالة والهوية المغربية".

وأعطى "صالون أُنْس القرّاء" انطلاقة أنشطته الثقافية الدّاعمة للقراءة والحوار بمناقشة رواية "قواعد العشق الأربعون" للأديبة التّركية إليف شافاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد علوي الجمعة 03 يناير 2020 - 13:38
غيض من فيض لا غير.
مثل هذه الأندية هي فقط للموظفين، للتسلية خارج أوقات عملهم (القليلة). تلك النخبة لا تهتم بأبناء الطبقات المسحوقة، و لا بمشاكلهم الثقافية. كابن المنطقة، أعرف الكثير منهم يبيعون ساعات إضافية للتدريس الخصوصي ثم يأتون يناقشوا التعليم كرافعة ثقافية الخ.
الثقافية عليها أن تكون شعبية مجانية، ينتجها الجميع و متاحة للجميع.
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