هذه توقعات "أحوال الطقس" اليوم السبت بالمغرب

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستنتشر سحب منخفضة نسبيا كثيفة بالسهول الشمالية والواجهة المتوسطية، مع تكون بعض الكتل الضبابية خلال الصباح والليل.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالشمال ووسط المملكة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بأقاليمنا الصحراوية.

وستهب رياح شرقية معتدلة بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة، شمالية إلى شرقية بمنطقة طنجة عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط والماس وما بين 07 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي، والسايس، وبالسهول الشمالية، والسواحل الوسطى، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الداخلية وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 23 و28 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.