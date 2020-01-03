عمال النظافة بالمحمدية يقررون تعليق الاحتجاج

هسبريس من الدار البيضاء

في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن يخوض عمال النظافة بالمحمدية، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية ضد الشركة المفوض لها تدبير القطاع، قرر المكتب النقابي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق ذلك الشكل الاحتجاجي بعد تلقيه اتصالا من طرف الشركة للتفاوض.

ووجّهت الشركة المفوض لها تدبير القطاع SOS دعوة إلى المكتب النقابي من أجل عقد حوار يوم الأربعاء المقبل؛ وهو ما دفع العمال إلى تعليق وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الجماعة إلى حين الوقوف على نتائج الحوار في الاجتماع المزمع عقده.

ويعيش قطاع النظافة بالمحمدية وضعا مترديا؛ وهو ما دفع العاملين به إلى الإعلان عن هذه الخطوة الاحتجاجية، بسبب ما اعتبروه "غيابا للحوار ورفضا للتعامل الايجابي مع مطالبهم".

وعبر المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان للدعوة إلى الاحتجاج، عن مطلبهم بضرورة حماية مكاسب عمال النظافة في التغطية الصحية والأعمال الاجتماعية، وتوقيع الاتفاقية الجماعية وتوفير شروط السلم الاجتماعي بشركة النظافة ”SOS”.

ولفت المكتب النقابي، وفق المصدر نفسه، إلى ضرورة المحافظة على نظافة المدينة وتوفير البيئة السليمة لعيش سكانها.

وكانت النقابة المذكورة قد عبرت عن امتعاضها "من الحروب العبثية ومن الإضرار الخطير بمصالح المواطنات والمواطنين التي طالت حقوق العمال في النظافة وحرمانهم من حقهم في التغطية الصحية"، مشددة على وجوب "احترام الحقوق المكتسبة للعمال وتعزيز شروط السلم الاجتماعي الضروري للتشجيع على القيام بالواجب للمحافظة على نظافة مدينة المحمدية".

وبالرغم من توصل الشركة قبل أيام ببعض الشاحنات الجديدة، فإن الوضع المتردي على مستوى قطاع النظافة لا يزال مستمرا على مستوى عدد من أحياء مدينة الزهور.