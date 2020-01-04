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مقاعد فارغة تعوض جلسة انتخاب "رئيس النّاظور"

مقاعد فارغة تعوض جلسة انتخاب "رئيس النّاظور"
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 04 يناير 2020 - 07:17

أجّلَ غيابُ النصاب القانوني لأعضاء المجلسِ البلدي بالنّاظور، الجمعة، جلسةَ انتخاب الرّئيس الجديد لخلافة المعزول سليمان حوليش، الذي أعُفي من مهامه بحكمٍ قضائي من المحكمة الإدارية بوجدة على خلفية خروقات قانونية مسّتْ عددًا من الملفّات.

واضطرّت السّلطات المحليّة إلى رفعِ الجلسةِ التي ظلّت بمقاعدَ فارغة بعدَ مرور نصفِ ساعة من التّوقيت المقرّر، ليتمّ تأجيل الجلسة حتّى إشعار آخر في حدودِ خمسة أيّام وفقَ ما ينصّ عليه القانون المؤطّر لعملية الانتخاب في مثل هذه الحالات.

ويُذكر أن بوادرَ تأجيل جلسة الانتخابات، التي دعتْ إليها عمالة النّاظور اليوم بقاعة الاجتماعات بالجماعة ذاتها، قد ظهرتْ قبل أيّام بعدما تعذّر استكمال إجراءات التّحالفِ بين الأعضاءِ لتشكيل المجلس الجديد.

وخلّفت حيثيات تأجيل الجلسة ردودَ أفعالٍ غاضبة لدى فعاليات المجتمع المدني، الذين ندّدوا بما أسموه "التّلاعب والاستهتار بانتظارات المواطنين" و"عدم تحمّل الجهات المعنية مسؤوليتها في الأمر".

وكانت اللائحة النّهائية المُعلن عنها للترشيح الانتخابي قد تضمّنت أربعة أسماء سياسية، ويتعلّق الأمر بسليمان أزواغ عن حزب التّجمع الوطني للأحرار، ورفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر مقدم عن حزب العدالة والتّنمية، وليلى أحكيم عن حزب الحركة الشعبية.

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