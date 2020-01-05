24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1418:3619:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السنة الجديدة وخيراتها.. (5.00)

  2. المـــــواطنة... (5.00)

  3. سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه (5.00)

  4. مصرع شاب ورفيقته في حادثة سير نواحي برشيد (5.00)

  5. الصّيد والهجرة .. الرباط تضغط على مدريد من أجل رسمِ الحدود البحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعية حقوقية تدعو إلى "سكن لائق" بسيدي يحيى

جمعية حقوقية تدعو إلى "سكن لائق" بسيدي يحيى

جمعية حقوقية تدعو إلى "سكن لائق" بسيدي يحيى
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الأحد 05 يناير 2020 - 11:45

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع سيدي يحيى الغرب رسالة تذكير إلى عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، بخصوص مصير شكايات إقصاء قاطني دور الصفيح من حقهم في الاستفادة من السكن اللائق بالمدينة ذاتها.

وقال المركز الحقوقي في رسالته التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "لم يتم إنصاف سكان دور الصفيح في حقوقهم رغم توفر الظروف الملائمة لذلك" مشيرا إلى أن "انطلاقة عملية توزيع البقع الأرضية على فئات معينة منذ أسابيع وأشهر لا تعتبر حلولا، بل فقط مستحقات أو مدخرات تعود لأفراد تسلمت مطالبها".

وأضاف الفرع المحلي أن "غياب منطق الحكمة في تدبير عملية توزيع البقع على المستفيدين أو المسجلين للاستفادة يؤجج الأوضاع ويفقد الثقة بين جميع الأطراف"، معبرا عن "استيائه من إقصاء جل السكان من جميع أطوار القرعة"، متأسفا لـ"الأسباب المجهولة والمشبوهة التي حرمت عائلات عانت الواقع المزري لأزيد من 40 سنة بدوار السكة وأكثر من 80 سنة بالمنطقة الفيضية من حر الصفيح واليوم تعيش مشاكل نفسية وصحية على خلفية الانتهاك الحاصل للكرامة الجماعية"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

وأفاد المصدر ذاته بأنه "تقدم بعدة عرائض وشكايات للجهات المعنية دون جدوى"، متسائلا عن "الغاية من خلق حلول التوائية تهدف إلى الانتقام من سكان دور الصفيح وكسر أحلامهم في الانتقال إلى بيوت تصون كرامتهم وتضمن حقهم في العيش الكريم".

وحمل المركز المغربي لحقوق الإنسان "المسؤولية الكاملة للجهات التي تفتي الحلول المجانبة للصواب"، داعيا إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات حقيقية مستعجلة لإنصاف سكان الأحياء العشوائية وتمكينهم من بقعهم الأرضية المجهزة بتجزئة الوحدة 04 بسيدي يحي الغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.