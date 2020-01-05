هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستنتشر سحب منخفضة بالسهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية مع تكون بعض الكتل الضبابية في بعض الأحيان خلال الصباح والليل.

وستهم سحب منخفضة كثيفة المنطقة الغربية للواجهة المتوسطية مما سيعطي قطرات مطرية ضعيفة خلال الصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شمال ووسط المملكة وصافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالاقاليم الجنوبية وجنوبية بالجنوب الشرقي وستهب من الشمال أو الغرب عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بالسايس، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية، والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والسهول، والسواحل الشمالية، والوسطى، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، وما بين 19 و25 درجة بالاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، والساحل الأطلسي.