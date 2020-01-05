فيلم لجهة بني ملال يخرق قوانين الملكية الفكرية‎

هسبريس من الرباط

على إثر نشر فيلم مؤسساتي لـ"جهة بني ملال خنيفرة" بأربع لغات على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناة المجلس على "يوتيوب"، عبّرت إدارة جمعية "الأوركيد" عن تفاجئها من استعمال محتويات من المشروع الثقافي "ذاكرتنا ثقافتنا" بالفيلم المؤسساتي للجهة، مع وصف أنشطته بأنها تندرج ضمن الأنشطة والمشاريع الاجتماعية التي تحظى بدعم المجلس.

وأوردت الجمعية، في بيان لها، توصلت به هسبريس، أن النشر سالف الذكر أنجز دون أخذ الموافقة من إدارة "الأوركيد"، مؤكدة أنها تنجز مشاريعها الفنية والثقافية بالجهة منذ سنة 2011، ولم يسبق لها أن حصلت على أي دعم مباشر في هذا الإطار من أي مؤسسة عمومية، وخاصة مجلس الجهة.

وأعلنت "الأوركيد" أن إدارة "يوتيوب" حذفت الفيديو من قناة الجهة بعد توصلها بشكاية إدارة الجمعية، و"في الوقت نفسه استفسرنا عن هذا الموضوع عبر الصفحة الرسمية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، إذ نعتقد أن الأمر لا يعدو عن كونه خطأ غير مقصود، وحيث كان جواب مجلس الجهة على الصفحة الرسمية لـ"فيسبوك" بأن الشريط أنجز في إطار تعاقدي مع وكالة متخصصة في السمعي البصري، وقد تم التنبيه إلى ضرورة احترام الحقوق الفكرية والملكية، وأن مجلس الجهة سيساند الجمعية ضد الشركة المنتجة للفيلم المؤسساتي، مع العلم أن الفيلم يحمل الهوية البصرية للجهة ومنشور على قناتها الرسمية".

وأضاف بيان الجمعية:"قد قمنا فعلا بمراسلة الجهة من أجل الاستفسار بشكل رسمي بتاريخ 30 دجنبر 2019؛ لكننا لم نتلق إلى حدود الساعة أي رد في شأن ذلك. وهذه المراسلة والبلاغ الإخباري نابعان من احترامنا للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة بالجهة، ونثمن مجهوداتها المتواصلة في التنمية؛ بل ونعتبرها شريكا للمجتمع المدني وللفاعلين الثقافيين في خلق وإنجاز مشاريع تساهم في التنمية المستدامة، وتنمية قدرات الشباب بجهة بني ملال خنيفرة".

وشددت جمعية الأوركيد على أنها لا تستبعد اللجوء إلى القضاء، موردة أن مشروع "ذاكرتنا ثقافتنا"، الذي "تم الاعتداء على حقوق الملكية الخاصة به، أُنجز بشراكة مع المنظمة الأمريكية "Legacy International"، وهو خلاصة تدريب مهني، أشرفت عليه السفارة الأمريكية، لأحد أعضاء الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أسابيع رفقة مجموعة من شباب المغرب عام 2016، وساهم بالتعريف بالمملكة المغربية وقضية الصحراء المغربية خلال لقاءات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي ومختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والمجتمعية بمدينة واشنطن".