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استمرار برودة الطقس وغياب الأمطار‬ في المملكة

استمرار برودة الطقس وغياب الأمطار‬ في المملكة
هسبريس - أمال كنين
السبت 04 يناير 2020 - 21:05

في الوقت الذي تشير فيه معطيات مديرية الأرصاد الجوية إلى غياب الأمطار خلال الأيام المقبلة، معلنة استقرارا في الأجواء، يؤكد الخبير المناخي علي شرود أنه لا بد من التشبث بالتفاؤل وإمكانية تغير الجو في أية لحظة ليكون الموسم الفلاحي جيدا.

وأكد الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أن الأجواء المستقرة وبرودة الطقس ستستمر حتى المقبل من الأيام، دون أن تعرف بلادنا تساقطات مطرية ما عدا منطقة الشمال.

وأفاد يوعابد، ضمن تصريح لهسبريس، بأن المغرب وكذلك جنوب أوروبا تقع، خلال هذه الأيام، تحت تأثير مركز الضغط المعروف بـالمرتفع الآصوري؛ وهو ما ينتج عنه طقس مستقر ومشمس نهارا، وبارد نسبيا خلال الليل.

وأكد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية استمرار الأجواء المستقرة ما عدا أقصى شمال البلاد، والتي ستهب بها بعض السحب المنخفضة والتي قد تعطي بعض القطرات المطرية الضعيفة خلال بداية صباح يوم غد.

من جانبه، يقول الخبير المناخي علي شرود إنه لا يمكن الحديث عن غياب للتساقطات المطرية في الوقت الحالي، خاصة أن الأمطار كانت غزيرة في الفترة السابقة.

ويضيف الخبير المناخي سالف الذكر قائلا: "الحرارة خلال هذه الفترة غير مرتفعة، وبالتالي فأي تغيير في الأجواء يمكن أن تنتج عنه اضطرابات مطرية تكون كافية لإتمام موسم زراعي جيد".

ويرى شرود أنه لا بد من التفريق بين المناخ والطقس؛ فحال الحديث عن التساقطات المطرية فنحن نتحدث عن الطقس الذي يعرف تغيرات ناتجة عن بعض العوامل الخارجية.

ويوضح الخبير المناخي أنه: "كلما انخفض الضغط الجوي كلما يعطي تذبذبات جوية قد تنتج عنها عواصف أو عواصف رعدية أو تساقطات قد تكون غزيرة كما قد تكون عادية وبسيطة".

ويفيد شرود بأنه من بين العوامل الأخرى التي تؤثر في الطقس هو اختلاف المناطق وتغير مستوياتها الطوبوغرافية، إذ هناك مناطق جبلية وسهول وهضبات وعلوها عن سطح الأرض لا يمنحها القدرة نفسها على التفاعل مع التغيرات المناخية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي السبت 04 يناير 2020 - 21:29
اللهم اسقنا الغيث و ارحمنا برحمتك.
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2 - رحيم علي السبت 04 يناير 2020 - 21:36
بوادر جفاف الله يستر !!لان جميع محطات التوقعات لا تبشر بالأمطار قوية خصوصا في هذا الشهر وهو الاهم من حيث تخزين المياه الجوفية وملء الأنهار والبحيرات وبدون امطار كثيرة في شهر يناير وفبراير اي ما يسمى الليالي تبقى ظروف الجفاف تضرب البلد
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3 - عبدالحق السبت 04 يناير 2020 - 21:40
هل تريدون الغيث فلابد من الرجوع إلى الله
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4 - mhamad السبت 04 يناير 2020 - 22:03
السلام عليكم كلشي قريب عند الله سبحانه مخصناش نقنطو من رحمة الله عليكم ب الدعاء وإن شاء الله س تمطر فى كل المدن المغربية
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5 - رضوان السبت 04 يناير 2020 - 22:04
ان شاء الله هناك اضطراب قد يصل صباح الجمعة المقبل
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6 - محمد علوي فرنسا السبت 04 يناير 2020 - 22:11
كمهندس مغربي مقيم بفرنسا، هلى المغاربة أن يعرفو أن المناخ قد تغير، المغرب قد أتى في منطقة جافة، لا أمطار في الأفق، الجفاف في الأفق، الإقتصاد المعتمد على النّموّ اقتصاد ميت بالأساس، لا علاقة للأمر بالأخلاق أو ما شابه. سبعون في المائة من الأراضي المغربيةمعرضة للجفاف، لا شيء قد يتغير.
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