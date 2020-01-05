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كُتّاب وآراء
موعد جديد لانتخاب رئيس مجلس جماعة الناظور
بعدما حال غيابُ النّصاب القانوني دون انتخاب رئيس بلدية النّاظور، والذي كان مُقرّرًا يوم الجمعة المنصرم، أعلنت عمالة النّاظور مُجدّدًا عن انعقادِ جلسة الانتخاب يوم الخميس المقبل ابتداءً من الساعة الـ11 صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة، بحضورِ اللائحة النهائية للمترشّحين وأعضاء المجلس.
التّنافس الانتخابي لتقلّد منصب رئيس الجماعة يجري بين أربعة وجوه سياسية معروفة بمدينة الناظور؛ سليمان أزواغ عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة، وليلى أحكيم عن حزب الحركة الشّعبية، وأخيرًا عبد القادر مقدم عن حزب العدالة والتّنمية.
وكان مُنتظرًا، بحر هذا الأسبوع الجاري، أن يتمّ انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي لمدينة الناظور لخلافة المعزول سليمان حوليش، الذي أُعفي من مهامه بحكمٍ قضائي ضدّه صادرٍ من المحكمة الإدارية بوجدة بعدَ متابعته بتهمٍ تتعلّق بخروقات طالتْ عددًا من الملفّات السّياسية.
وأثارَ تأجيلُ جلسة انتخاب الرّئيس الجديد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، موجةً من التكهّنات لدى فعاليات سياسية وجمعوية بالمدينة، اعتبرتْ أن "الغياب متعمّد لتوفير مزيدٍ من الوقت والتّفكير بخصوص تحالفاتٍ تجري لانتخاب الرّئيس المُنتظر باتّفاق مُسبقٍ بين الأعضاء".