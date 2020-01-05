أوضاع كلية العلوم القانونية تثير القلق في القنيطرة

هسبريس من الرباط

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة أوضاعا وُصفت بالمتردية وغير الملائمة للتحصيل الجامعي، بعدما تم نقل الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية من بناية إلى أخرى لا تزال في طور التهيئة.

وعن تفاصيل القضية، أوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "إحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة سنة 2003 كان نقطة ضوء بالجهة، وإضافة نوعية للجامعة، رغم أن شعبة القانون كانت تقتصر على الدراسة بالفرنسية، وكل من كان يبحث عن دراسة القانون بالعربية كان يعاني".

وأضافت المصادر ذاتها أن "سكان جهة الغرب استبشروا خيرا بإحداث شعبة القانون بالعربية"، غير أنه "منذ إحداث هذه الشعبة لم تكن بناية الكلية لتستوعب الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين يسجلون بها سنويا، مما كان يفرض استغلال بعض مدرجات كلية العلوم وكلية الآداب والعلوم الإنسانية"، تتابع المصادر ذاتها، مشيرة إلى أنه "تم التفكير في إنشاء بناية أخرى لهذه الكلية". لكن "رغم أن البناية الجديدة لم تنته بها الأشغال، فإن رئاسة الجامعة وعمادة الكلية قررتا نقل الكلية إليها لفسح المجال لمؤسسة جامعية أخرى للاستقرار بالبناية القديمة"، تضيف المصادر ذاتها، مشيرة إلى أنه "تم نقل الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية إلى البناية الجديدة، رغم انعدام الشروط التي يحس معها جميع المرتفقين بالراحة والدراسة في ظروف ملائمة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن حوالي 19000 طالب يدرسون بجميع الشعب، مع أن البناية الجديدة بها فقط مدرجان و11 قاعة، وتفتقر إلى كل التجهيزات، مشيرة إلى أن "المكتبة غير موجودة بعدما تم إفراغ المكتبة القديمة من الكتب، إضافة إلى غياب قاعة للمعلوميات، كما لم يتم ربط الكلية بالأنترنيت إلى حدود الساعة، إضافة إلى أن أرضية الفضاء ترابية، والأوراش لا تزال قائمة".

وقالت مصادر الجريدة إن "الكلية لا تتوفر على عميد قادر على تدبير شؤونها ويتوفر على كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات الملائمة، حيث تم منذ 2015 تعيين عميدة بالنيابة (5 سنوات)، مع أن القانون لا يسمح بهذه المدة، باعتبار النيابة محددة ومحدودة قانونا، والأمر ذاته بالنسبة إلى التمديد".

وأضافت أن "هذا الوضع نتج عنه عدم استقرار نواب العميد في مناصبهم، إذ يتم تغييرهم في العديد من المرات، إضافة إلى الفراغ العملي والواقعي في منصب الكتابة العامة بالكلية، وهو الوضع الذي انعكس على الدراسة بمستويات الماستر، لأن الحصص غير كافية، ولا يمكنها أن تساهم في تكوين الطلبة الباحثين، إضافة إلى عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بمختلف الماسترات".