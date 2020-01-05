سجن "تولال 2" المحلي يخلّد الأيام الوطنية للنزلاء

هسبريس من الرباط

نظمت إدارة السجن المحلي بتولال 2، منذ منتصف الشهر الماضي، الأيام الوطنية للسجين التي ضمت العديد من الأنشطة الأدبية والثقافية والإبداعية من عرض وإبداع السجناء.

وتقدم حسن اليوسفي، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بعرض خطابي، تضمن تحليلا للتحولات العملية التي تشهدها المؤسسة السجنية، وذلك على ضوء المخطط الإستراتيجي الذي تعتمده المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة تأهيل السجناء.

وأكد اليوسفي أن السجين أصبح يلمس بالفعل هذه الدينامية، وأضحى في قلب التحولات التي تروم أنسنة المؤسسة السجنية، وجعلها فرصة حقيقية لتأهيله، إذ انخرط السجناء بحماسة في البرامج التكوينية والتربوية والترفيهية التي تنظمها مندوبية السجون داخل المؤسسات السجنية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن التعلم، بكل تجلياته العلمية والعملية، أصبح وسيلة مثلى لانفتاح وتأهيل المعتقلين وتعزيز تواصلهم الداخلي والخارجي، ومواجهة مظاهر الملل والانعزال الاجتماعي داخل السجن، فضلا عما يوفره لهم من فرص كبيرة لإعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي فور معانقتهم للحرية، وزاد: "حظي العديد من السجناء بفرصة التأهيل العلمي والمهني ومحو الأمية".

ويعبر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، على ضوء ما توصل به من لدن حسن اليوسفي، عن "تثمينه لهذه الانطباعات الإيجابية التي تعكس النتائج الملموسة لمخطط إستراتيجي كبير سيجعل من المؤسسات السجنية، إذا ما استمر العمل على النهج ذاته، فرصة للسجين لإعادة تأهيل شخصيته وصقل مهاراته، من أجل الرجوع إلى المجتمع بمؤهلات نفسية وفكرية كفيلة بنجاحه في إعادة الاندماج".

وأضاف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه يأمل في أن "تستمر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تحسين أداء مؤسساتها السجنية، من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تعانيها هذه الأخيرة، في ظل تنامي تعداد المعتقلين والموقوفين على سبيل الاعتقال الاحتياطي، وهي تحديات جمة، تستدعي تضافر جهود كافة المتدخلين، كما تستدعي إشراك المجتمع المدني في هذه الدينامية، نظرا لدوره الكبير كقوة اقتراحية في المجال".