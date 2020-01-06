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الرئيسية | جهات | تلميذ يعلن "اكتشاف نظرية فيزيائية" من تيزنيت

تلميذ يعلن "اكتشاف نظرية فيزيائية" من تيزنيت

تلميذ يعلن "اكتشاف نظرية فيزيائية" من تيزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 06 يناير 2020 - 10:16

عديدة هي المواهب التي يعجّ بها العالم، ووجدت في مواقع التواصل الاجتماعي منصة لها لإثبات ذاتها وإبراز قدراتها وصقلها في تخصصات تختلف بين الآداب والفنون والمعلوميات وغيرها، لكن نادرا ما نجد بين هؤلاء من اختار مجال العلوم لرفع التحدي في وجه علماء أثروا في تاريخ البشرية عبر نظرياتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم العديدة.

مهدي الرحالي، ذو الـ15 ربيعا من عمره وابن حي "دوتركا" الهامشي بتزنيت، تلميذ جعل من نفسه نموذجا استثنائيا بين المواهب الصغيرة عبر إلمامه البالغ بالعلوم الفيزيائية الذي قاده إلى القول إنه توصل إلى اكتشاف بديل لنظرية "الأوتار الفائقة".

بثقة كبيرة وبتركيز أدق يقول مهدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "اكتشف نظرية جديدة تثبت صحتها مجموعة من الظواهر الفيزيائية والمعادلات النسبية، التي ستمكن من توحيد القوة الجاذبية والقوة الكهروميغانيطسية والقوة النووية الشديدة والقوة النووية الضعيفة، باعتبارها القوى الأربع الأساسية للطبيعة".

وأضاف المتحدث ذاته: "لا أجزم أن نظريتي صحيحة مائة بالمائة، بل هي طبعا قابلة للدحض من أهل الاختصاص، لكنني في المقابل متأكد من نجاحها بنسبة كبيرة، وبالتالي اعتمادها من طرف العلماء الفيزيائيين".

وعن المدة التي استغرقها مهدي الرحالي في اكتشاف نظريته، قال إنها " تتجاوز السنتين"، مردفا: "أقوم في كل مرة بتنقيحها اعتمادا على مبادئ مختلفة وأدلة من أرض الواقع، قبل أن أتمكن من الوصول إلى معادلة بإمكانها قلب موازين الفيزياء واعتمادها كنظرية بديلة".

وفي هذا الصدد أوضح الرحالي، الذي يتابع دراسته بمستوى "جذع مشترك" تخصص تكنولوجيا: "تقدمت بطلبي إلى المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتزنيت ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة قصد تمكيني من لجنة مختصة وموثوق بها لكي أعرض عليها نظريتي العلمية من أجل إحاطتها من مختلف الجوانب، لكن يبقى شرطي الأول والأخير هو أن تُضمن لي مَلكيّتي الفكرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عاشق المغرب الاثنين 06 يناير 2020 - 10:27
هل ياترى سينال شهرة مثل سعد المجرد و دنيا باطما و أدومة و نيبا ؟؟ لا أظن..التفاهة أولى من العلم..
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3
2 - تحياتي لك يا ولدي الاثنين 06 يناير 2020 - 10:29
اللهم احفظه وبارك له في عمره وعقله وجرأته ومخيلته وعلمه آاااااااااامين......يجب أن يأخد بيده وتشجيعه ودعمه كي ﻻيضيع كما ضاع من قبله ؟؟؟؟؟؟
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7
3 - محمد الاثنين 06 يناير 2020 - 10:35
تزنيت تبارك الله خرجوا منها أطفال مميزين, ما عرفتش واش النظام الدراسي فيها متميز أو أن الهدوء ديال المدينة و سكانها هو لي كايخلق هاد الجو. سؤال ديما كانطرحو على راسي
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