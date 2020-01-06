تلميذ يعلن "اكتشاف نظرية فيزيائية" من تيزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

عديدة هي المواهب التي يعجّ بها العالم، ووجدت في مواقع التواصل الاجتماعي منصة لها لإثبات ذاتها وإبراز قدراتها وصقلها في تخصصات تختلف بين الآداب والفنون والمعلوميات وغيرها، لكن نادرا ما نجد بين هؤلاء من اختار مجال العلوم لرفع التحدي في وجه علماء أثروا في تاريخ البشرية عبر نظرياتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم العديدة.

مهدي الرحالي، ذو الـ15 ربيعا من عمره وابن حي "دوتركا" الهامشي بتزنيت، تلميذ جعل من نفسه نموذجا استثنائيا بين المواهب الصغيرة عبر إلمامه البالغ بالعلوم الفيزيائية الذي قاده إلى القول إنه توصل إلى اكتشاف بديل لنظرية "الأوتار الفائقة".

بثقة كبيرة وبتركيز أدق يقول مهدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "اكتشف نظرية جديدة تثبت صحتها مجموعة من الظواهر الفيزيائية والمعادلات النسبية، التي ستمكن من توحيد القوة الجاذبية والقوة الكهروميغانيطسية والقوة النووية الشديدة والقوة النووية الضعيفة، باعتبارها القوى الأربع الأساسية للطبيعة".

وأضاف المتحدث ذاته: "لا أجزم أن نظريتي صحيحة مائة بالمائة، بل هي طبعا قابلة للدحض من أهل الاختصاص، لكنني في المقابل متأكد من نجاحها بنسبة كبيرة، وبالتالي اعتمادها من طرف العلماء الفيزيائيين".

وعن المدة التي استغرقها مهدي الرحالي في اكتشاف نظريته، قال إنها " تتجاوز السنتين"، مردفا: "أقوم في كل مرة بتنقيحها اعتمادا على مبادئ مختلفة وأدلة من أرض الواقع، قبل أن أتمكن من الوصول إلى معادلة بإمكانها قلب موازين الفيزياء واعتمادها كنظرية بديلة".

وفي هذا الصدد أوضح الرحالي، الذي يتابع دراسته بمستوى "جذع مشترك" تخصص تكنولوجيا: "تقدمت بطلبي إلى المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتزنيت ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة قصد تمكيني من لجنة مختصة وموثوق بها لكي أعرض عليها نظريتي العلمية من أجل إحاطتها من مختلف الجوانب، لكن يبقى شرطي الأول والأخير هو أن تُضمن لي مَلكيّتي الفكرية".