هيئة جمعوية تستنكر إقامة احتفال "فاضح" بكلميم

مصطفى البكار

قالت شبكة جمعيات وادنون إنها "تابعت باستغراب وأسى شديدين انتشار مقاطع فيديو تظهر مجموعة من السياح، أغلبهم أجانب، وهم يحتفلون بشكل صاخب وفاضح، وسط إشارات ورموز غريبة ورقص على أنغام الموسيقى الصاخبة بتراب جماعة أفركط بإقليم كلميم، في ممارسة فجة ماسة بقيم المغاربة والمسلمين ومسيئة لمبادئ الاحترام والتوقير، منافية لهوية ومرجعية المملكة المغربية وإمارة المؤمنين، وهو الأمر الذي أثار استياء الساكنة واستنكره المجتمع الوادنوني بمختلف تلاوينه وروافده، ونددت به كل الهيئات والمنظمات والأطراف، وتبرأت منه جل التوجهات".

وعبرت الهيئة ذاتها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، عن "استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات والاحتفالات التي تضرب في العمق ثقافتنا الوادنونية المحافظة"، داعية "السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل حول الأطراف التي سهلت وأعانت هذه المجموعة على إقامة هذا الحفل الفاضح، وضرورة حماية الثقافة الوادنونية من مثل هذه الأنشطة التي تهدد قيمنا الوطنية والإسلامية السمحة".

وناشد البيان نفسه الجهات المسؤولة من أجل "تمكين جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة من الآليات والوسائط والوسائل الكافية والكفيلة بخلق وعي مجتمعي بخطورة هذه التصرفات الدخيلة".

ونوه البيان ذاته بـ "المجهودات التي قامت بها السلطات المحلية والقوات العمومية بمختلف أشكالها من أجل فض هذا الجمع الشاذ بأقل الخسائر، واستنفار الجهود لمنعه من معاودة تنظيم تجمع آخر بتراب الجهة".

كما أعلنت شبكة جمعيات وادنون في ختام بيانها "الاستعداد التام لكل خطوة مدنية مسؤولة من شأنها حماية قيمنا، والوقوف ضد مظاهر الإساءة للذوق العام".