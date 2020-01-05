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الرئيسية | جهات | هيئة جمعوية تستنكر إقامة احتفال "فاضح" بكلميم

هيئة جمعوية تستنكر إقامة احتفال "فاضح" بكلميم

هيئة جمعوية تستنكر إقامة احتفال "فاضح" بكلميم
مصطفى البكار
الأحد 05 يناير 2020 - 23:24

قالت شبكة جمعيات وادنون إنها "تابعت باستغراب وأسى شديدين انتشار مقاطع فيديو تظهر مجموعة من السياح، أغلبهم أجانب، وهم يحتفلون بشكل صاخب وفاضح، وسط إشارات ورموز غريبة ورقص على أنغام الموسيقى الصاخبة بتراب جماعة أفركط بإقليم كلميم، في ممارسة فجة ماسة بقيم المغاربة والمسلمين ومسيئة لمبادئ الاحترام والتوقير، منافية لهوية ومرجعية المملكة المغربية وإمارة المؤمنين، وهو الأمر الذي أثار استياء الساكنة واستنكره المجتمع الوادنوني بمختلف تلاوينه وروافده، ونددت به كل الهيئات والمنظمات والأطراف، وتبرأت منه جل التوجهات".

وعبرت الهيئة ذاتها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، عن "استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات والاحتفالات التي تضرب في العمق ثقافتنا الوادنونية المحافظة"، داعية "السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل حول الأطراف التي سهلت وأعانت هذه المجموعة على إقامة هذا الحفل الفاضح، وضرورة حماية الثقافة الوادنونية من مثل هذه الأنشطة التي تهدد قيمنا الوطنية والإسلامية السمحة".

وناشد البيان نفسه الجهات المسؤولة من أجل "تمكين جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة من الآليات والوسائط والوسائل الكافية والكفيلة بخلق وعي مجتمعي بخطورة هذه التصرفات الدخيلة".

ونوه البيان ذاته بـ "المجهودات التي قامت بها السلطات المحلية والقوات العمومية بمختلف أشكالها من أجل فض هذا الجمع الشاذ بأقل الخسائر، واستنفار الجهود لمنعه من معاودة تنظيم تجمع آخر بتراب الجهة".

كما أعلنت شبكة جمعيات وادنون في ختام بيانها "الاستعداد التام لكل خطوة مدنية مسؤولة من شأنها حماية قيمنا، والوقوف ضد مظاهر الإساءة للذوق العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الطانطاني الأحد 05 يناير 2020 - 23:35
حسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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2 - مساند الأحد 05 يناير 2020 - 23:51
يسلم دينكم أراد أن يغررو بأهل المنطقة فانكرو عليهم الي مأصل مأصل ونعم الجمعية
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3 - باااااااعْ الاثنين 06 يناير 2020 - 00:01
-من حق السياح الاحتفال بطريقتهم الخاصة التي يحبونها، ما داموا لا يؤذون أحدا؛ فلنتقبل الآخر كما يتقبلنا. -كما يجب على تلك الجمعية المنتقدة لذلك الاحتفال أن تثور ضد الفساد والاستبداد المستشريين في المغرب بدل الانشغال بالتفاهات البليدة.
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