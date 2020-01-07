سرطان المثانة يعمّق مأساة طفلة ناحية إملشيل

ياسين أوشن من خنيفرة

عمّق سرطان المثانة أصيبت به طفلة من ضواحي إملشيل بإقليم ميدلت معاناة أسرتها، التي تضطر إلى تتبع حصص العلاج كل عشرين يوما بمستشفى فاس، على الرغم من إمكاناتها المادية الضعيفة وقلة ذات اليد.

وفي التفاصيل، يقول عمّ الطفلة المسماة أعوان سعاد، والبالغة من العمر أربع سنوات، إن "بداية رحلة البحث عن العلاج انطلقت من مستشفى الريش، ومن ثمة أرسلونا إلى الراشيدية، ومنها إلى فاس من أجل التداوي".

وزاد عمّ الطفلة، لهسبريس، أنه تكفل بمرافقة ابنة أخيه؛ لأن هذا الأخير هو الآخر يعاني من نقص هرمون النمو، لذا يظهر قصير القامة، وبالتالي "اضطررت إلى اصطحاب الطفلة على أمل الشفاء، لتجاوز هذه المحنة التي تؤرق وضعنا نحن أسرتها".

كما أردف المتحدث نفسه أن الطفلة أجرت حصتين من العلاج بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، ويوم 20 يناير الجاري لها موعد مع الحصة الثالثة، وهي الآن في "دار الحياة" رفقة والدتها حتى تظل قريبة من المستشفى، مشيدا بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للطفلة؛ لكن مصاريف التنقل وبعض التحاليل ترهق كاهل أسرتها.

وأمام هذا الوضع، يطلب عمّ الطفلة من المحسنين تقديم يد المساعدة لأسرة الطفلة المصابة بالسرطان، لتيسير عملية العلاج من أجل تجاوز هذه المحنة، نظرا إلى فقر الأسرة ومرض والدها أيضا، وحتى يتأتى لها مستقبلا ولوج المدرسة إلى جانب قريناتها لتعلم القراءة والكتابة وهي في صحة جيدة".

رقم هاتف الأب: 0668071289