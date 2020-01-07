الهبيل يتدخل بعد توقيف رئيس جماعة بني ملال

حميد رزقي

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، في مقر الولاية، اجتماعا حضره جميع أعضاء مكتب مجلس جماعة بني ملال.

وتطرق والي الجهة خلال الاجتماع إلى الظرف الحساس الذي أصبح يميز هذه الفترة التي تتزامن مع توقيف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال مؤخرا من طرف وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتطلب التعبئة الشاملة لجميع أعضاء المكتب لضمان السير العادي وتدبير سلس لمرافق الجماعة، وداعيا الأعضاء إلى الحرص على التعاون بينهم لمواجهة كل التحديات والاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وشدد خطيب الهبيل على احترام القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتفويضات، والعمل بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية، مشيرا إلى ضرورة تتبع وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، مع الحرص على ضمان الفعالية والنجاعة في الإنجاز.

وفي السياق ذاته، دعا والي الجهة الأعضاء الحاضرين إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على السير العادي لمصالح الجماعة، من خلال الحرص على الاستمرار في حسن تدبير شؤون الموظفين، وحسن استقبال المواطنين، وتحصيل مستحقات الجماعة، وغيرها من القضايا التي تدخل في مهام الجماعة كما حددها القانون.

هذا وتمت خلال هذا الاجتماع إثارة عدة إكراهات ومشاكل تهم بالخصوص قطاعي النظافة والطرقات، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث عبر والي الجهة عن أن السلطات الإقليمية تبقى رهن إشارة أعضاء مكتب مجلس الجماعة لتجاوز كل الإكراهات.