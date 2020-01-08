توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون الأجواء مستقرة بمجموع أرجاء المملكة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما.

وستتشكل سحب منخفضة وكثيفة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الليل و الصباح فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وشرقية بمنطقة طنجة، وستهب من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا شمالية بالجنوب الشرقي بينما ستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و01 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 01 و08 درجات بالسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط وولماس وسوس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و13 درجة بمنطقة طنجة المتبقي من الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية وما بين 13 و18 درجة شمال المنطقة الشرقية، بالواجهة المتوسطية والسايس، والشمال الغربي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و24 درجة بسهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس والمتبقي من الأقاليم الجنوبية،

أما البحر فسيكون هادئا بالمتوسط، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.