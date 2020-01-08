الزاوية ترفض المس بـ"أملاك الشرفاء" في وزان

أيوب صدور من وزان

استنكر مولاي أحمد علي حيدرة الحسني الوزاني، شيخ الزاوية الوزانية، ترخيص رئاسة المجلس الجماعي لإحداث مدار للسيارات على جزء من بقعة أرضية من جملة أملاك الزاوية، وذلك في إطار اتفاقية تهيئة بعض شوارع المدينة.

وقال شيخ الزاوية الوزانية في رسالة موجهة إلى عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي، إن جزءا من المدار يشمل مساحة أرضية تابعة للأملاك الخاصة والمحبسة على الشرفاء الوزانيين بمختلف بقاع المعمور الذين تم تغييب حقوقهم في هذا الشأن لأسباب مجهولة.

وأعرب مولاي أحمد علي حيدرة الحسني الوزاني عن استيائه للترخيص للمشروع دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى كون "تلك الأرض تشكل موضوع إنجاز مركب ديني بمباركة مولية سامية"، وفق تعبير الرسالة.

واستحضر شيخ "زاوية دار الضمانة" جملة من المناشدات المتكررة الرامية إلى إصلاح المعالم الروحية للمدينة، وعلى ٍرأسها مقر الزاوية الوزانية وضريحا القطب السامي مولاي التهامي ومولاي محمد، التي لم تلق تجاوبا إلى اليوم.

واعتبرت رسالة شيخ الزاوية الوزانية الترخيص لإحداث مدار على جزء من الأملاك الخاصة بشرفاء دار الضمانة "إجهازا على ما تبقى من الموروث التاريخي للمدينة والزاوية"، مناشدة رئيس المجلس الجماعي التدخل "قبل استفحال الأمور".

وكان المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، رفقة عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لوزان، والعربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، وعدد من البرلمانيين، قد أشرف في الـ28 من شهر غشت المنصرم على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي سيتم العمل على تنزيلها في إطار محاربة الإقصاء بالوسط الحضري، وتأهيل المدينة من خلال تعزيز بنياتها التحتية وتهيئة شارعي مولاي الحسن والجيش الملكي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 20540808 دراهم، وأشغال بناء 5 مدارات وسط المدينة.