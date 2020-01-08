عقوبة إدارية لقائد تجلب تضامن مواطنين بالزراردة

هسبريس من الرباط

عبر عدد من المواطنين بقرية الزراردة، التابعة لدائرة تاهلة بإقليم تازة، عن تضامنهم مع قائد قيادة الزراردة بعدما تعرض لعقوبة إدارية من طرف وزارة الداخلية نهاية السنة الماضية.

وأثنى عدد من أبناء القرية على المعني بالأمر (إ. ع.) وهو برتبة قائد ممتاز، وقدموا في حقه شهادات تثني على عمله وسعيه لحل مشاكل ساكنة القرية، وأشاروا إلى أن جهات سياسية على مستوى الإقليم وراء عقوبة إدارية في حقه.

وذكرت مصادر محلية أن القائد المعني، الذي ما زال يمارس مهامه في القيادة، وقف في وجه مُنتخبين من الإقليم سعوا إلى فرض نفوذهم واستغلال رمال أحد الوديان بدون ترخيص، كما وصفه كثيرون بـ"خيرة رجال السلطة المتسم بالجدية وخدمة المواطنين وبحضوره الوازن ميدانياً في كل ما يهم المواطنين".

وكتب إسماعيل، وهو أحد أبناء قرية الزراردة، تدوينة تضامنية على "فيسبوك" مع القائد المُعاقَب، جاء فيها: "كلنا قائد قيادة الزراردة الرجل الخلوق ابن الأقاليم الصحراوية"، كما عجت المجموعات الفيسبوكية المهتمة بالشأن المحلي بعبارات التضامن مع القائد واستنكار ما تعرض له.

ولم يقتصر التضامن مع قائد قيادة الزراردة على أبناء المنطقة، بل امتد إلى عائلته المتحدرة من إقليم السمارة في الأقاليم الجنوبية، حيث رفع شيوخ وأعيان ومنتخبون من قبائل الصحراء ملتمساً إلى وزير الداخلية لإلغاء العقوبة الإدارية الصادرة في حق القائد.

وبحسب نص المراسلة التي تتوفر عليها هسبريس، فقد طلب المُجتمعون في منزل شيخ من شيوخ تحديد الهوية مولاي خيري الوالي في السمارة بـ"إعادة النظر في موضوع العقوبة الإدارية وإلغائها في حق أحد أبنائها قائد قيادة الزراردة".

وذكرت المراسلة التي أُرفِقت بتوقيعات عدة، ووجهت إلى وزير الداخلية وكل من والي جهة العيون وعامل إقليم السمارة، أن "القائد الممتاز مشهود له في أوساط القبيلة بالنزاهة والاستقامة ونكران الذات منذ نعومة أظافره".

وأوردت مصادر إعلامية محلية أن الشيوخ والأعيان في السمارة أجمعوا فيه "على أخلاق ونزاهة القائد وتفانيه في أداء عمله كرجل سلطة مشهود له بالكفاءة منذ تعيينه كقائد بالسمارة"، كما أكدوا "تعرضه للظلم والدسائس من طرف شخصية تتمتع بنفوذ كبير بإقليم تازة".