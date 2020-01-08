سلطات تنغير تعقد لقاء تشاوريا لتثمين القصبات

محمد ايت حساين من تنغير

ترأس حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، بمقر العمالة، اللقاء التشاوري والتشخيصي المتعلق ببلورة الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ومدير البرنامج الوطني للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة.

ويندرج هذا اللقاء التشاوري والتشخيصي في إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، الذي يهدف إلى المساهمة في وضع استراتيجية مندمجة للتدخل في هذه الأنسجة في أفق سنة 2025، وذلك انطلاقا من مقترحات الفاعلين المحليين المعنيين بالتثمين المستدام للقصور والقصبات على مستوى إقليم تنغير.

وخلال هذا اللقاء، أكد عامل إقليم تنغير، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء في مرحلته الثانية المنعقد بمقر العمالة، يأتي بعد اللقاء الأول الذي عقد بالمكان نفسه شهر ماي من سنة 2018، والذي خصص لتقديم الخطوط العريضة لهذه الدراسة والأهداف والغايات التي تصبو إليها.

وذكر العامل أن إقليم تنغير يزخر بعدد هائل من القصور والقصبات، ويعتبر موروثا ثقافيا يجب إبراز كل مكوناته المادية واللامادية، نظرا لانعكاساته الإيجابية والمباشرة على الساكنة، وإنعاش حركية القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، لافتا إلى أن "كل ذلك يأتي عبر صيانة ورد الاعتبار لهذه الأنسجة العتيقة، وإعادة توظيفها في محيطها الاجتماعي والاقتصادي، آخذين بعين الاعتبار البعد التاريخي والحضاري والمعماري الذي تحظى به هذه التجمعات العمرانية العتيقة داخل المجالات الواحية بالإقليم".

وأثار حسن الزيتوني الوضعية التي تعيشها اليوم هذه الأنسجة العمرانية العتيقة التي أصبح معظمها مهجورا أو مهددا كليا أو جزئيا بالانهيار بفعل الإهمال وتأثير العوامل الطبيعية، ومحدودية المبادرات والتدخلات التي تستهدف الحفاظ عليها.

وقال إن الطراز المعماري "يتميز باندماجه في البيئة، ويتماشى مع طبيعة المناخ الذي يمكن جعله فضاء لجلب واستقطاب الأنشطة السياحية والحرفية، وخلق فرص للشغل".

واعتبر أن ذلك "يحتم علينا التفكير في سبل جعل هذه الفضاءات العمرانية التقليدية إطارا متكاملا ومندمجا للعيش الكريم للساكنة، واستقطاب أنشطة ثقافية وسياحية ذات بعد اقتصادي، مع جعل هذه الأنسجة العمرانية العتيقة مجالات مفتوحة ومتفاعلة مع محيطها بصفتها تجمعات عمرانية قائمة الذات، متكاملة ومتعددة الوظائف في إطار مقاربة شمولية تهتم في آن واحد برد الاعتبار ليس فقط للإطار المبني، ولكن أيضا بإدماج ساكنة هذه القصور والقصبات في جميع السياسات والتصورات الموجهة لفائدتها"، وفق تعبير المسؤول ذاته.

من جهته استعرض مدير البرنامج الوطني للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، في كلمته بمناسبة انعقاد هذا اللقاء، مجموعة من الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة المتعلقة ببلورة استراتيجية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عناصر الدراسة حول "الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025"، وتنظيم مجموعة من الورشات حول تقييم المكتسبات والنجاحات والإكراهات والاخفاقات المرتبطة بالأنشطة المنجزة بإقليم تنغير والرامية إلى المحافظة على القصور والقصبات وتثمينها وإحيائها، وتجميع مخرجات عمل المجموعات ومناقشتها والمصادقة على العناصر الأساسية منها.