مجلس مدينة البيضاء يرفض الامتثال لحكم قضائي

هسبريس - محمد لديب (صور : أيوب أجوادي)

باشرت عناصر الشرطة الإدارية التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء عملية هدم جزء من مطعم "وان واي" للمأكولات بمنطقة سيدي معروف، في إطار حملة محاربة استغلال الملك العمومي بالعاصمة الاقتصادية.

وقال نور الدين بنشقرون، صاحب المركب السياحي الذي يتبع له المطعم، إن عملية الهدم التي تباشرها الشرطة الإدارية سالفة الذكر تتم في إطار خارج عن القانون.

وأوضح بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أنه حصل على كافة الرخص التي تتيح له مباشرة نشاطه منذ سنة 1996؛ بما فيها استغلال جزء من الملك العمومي، لتوسيع نشاطه التجاري.

وأضاف المتحدث، في تصريح مصور لهسبريس: "تفاجأت، قبل أسابيع، بتوصلي بقرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يقضي بهدم جزء من المطعم، بناء على تقرير لقائد المنطقة الذي جانب الصواب والحقيقة".

وأكد نور الدين بنشقرون أنه توجه إلى القضاء عبر رفع دعوى في الموضوع، وتم إنجاز خبرة في الموضوع أثبتت أنه لم يخرق القانون نظرا لحصوله على كافة التراخيص؛ بما فيها إنشاء بناء مؤقت بواسطة أعمدة حديدية، والذي حصل بشأنه على ترخيص من طرف رئيس جماعة سيدي معروف آنذاك.

وعبّر بنشقرون عن استغرابه من امتناع المسؤولين في مجلس مدينة الدار البيضاء عن الالتزام بما قضت به المحكمة الزجرية بالمدينة ذاتها، والتي أقرت بأنه لم يخرق القانون وأن استغلاله للملك العمومي يتم في إطار القانون.

وكانت عناصر الشرطة الإدارية التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء قد شرعت، مع بداية شهر فبراير من العام الجاري، في حملة واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن هذه العملية تتواصل بشكل يومي وطوال السنة، بمساعدة عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين، في العديد من عمالات الدار البيضاء.

وتلجأ عناصر الشرطة الإدارية التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء إلى تسجيل مخالفات تتضمن غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي.