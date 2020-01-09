هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس الخميس بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد مع وجود صقيع أو جريحة، خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية.

وستتشكل كتل ضبابية، خلال الليل و الصباح حيث ستكون مرفوقة بسحب منخفضة محلية فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية وأحيانا شمال المنطقة الشرقية. فيما ستكون الأجواء مستقرة بمجموع أرجاء المملكة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما.

وستهب رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما وشمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستهب من القطاع الشرقي، ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي وبالواجهة المتوسطية، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 02 و08 درجات بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط، وولماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و13 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وما بين 13 و18 درجة بالساحل المتوسطي والسايس، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و24 درجة بمنطقة سوس والمتبقي من الأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان صباحا.