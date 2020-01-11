حاضر شارع "لبرانْسْ" بالدار البيضاء يحن إلى "الماضي الجميل"

هسبريس - مصطفى شاكري

"ممر الأمير مولاي عبد الله"، أو "لبرانس"، شارع يفوح من بناياته ومحلاته عبق التاريخ، يُصنّف ضمن أشهر الأمكنة بالعاصمة الاقتصادية، يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي، وقد أشرف على وضع هيكلته المهندس المعماري الفرنسي "فرانسوا زيفاكو"، الذي يقترن اسمه بمشاريع أخرى وضع تصاميمها؛ على رأسها مجسم "الكرة الأرضية" بساحة الأمم المتحدة.

الشارع الذي هندسه "زيفاكو" كان يمزج بين التاريخ بثقافته والطبيعة بجمالها، وهي فلسفة الهندسة المعمارية لدى الفرنسي ابن مدينة الدار البيضاء، لكن حاضر هذا الشارع التاريخي لم يعد يتناغم مع ماضيه، بعدما تناسَته السلطات المسؤولة لعقود طويلة؛ إذ تآكلت جدرانه وعمّته الفوضى جراء "غزو" الباعة المتجولين، والمتسولين، ناهيك عن انتشار الأزبال.

الرّوح تُبعث في "لبرانْس"

هذه المحمية التاريخية تخضع منذ أسابيع لإعادة التهيئة من طرف شركة "الدار البيضاء للتهيئة"، بعد ترافع ثقافي دام سنوات من لدن الهيئات المعنية. وقد خصّصت للمشروع ميزانية قدرها 21.8 مليون درهم من أجل إعادة إحياء المعلمة الاقتصادية والثقافية في ظرف سنة واحدة ابتدأت في نونبر 2019 وتنتهي في الشهر عينه من 2020.

ويسعى المشروع، حسب الورقة التقديمية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى إعادة تهيئة الشارع الشهير لدى الساكنة باسم "لبْرانْس"، من خلال وضع إنارة عمومية جديدة وأرضية من بالرخام، فضلا عن إصلاح المشاكل المترتبة عن قنوات الصرف الصحي، وكذلك تجهيز الفضاء بكاميرات المراقبة وتنظيفه يوميا من قبل الشركات المعنية.

وسيتم أيضا تمديد ممر الراجلين إلى ساحة 16 نونبر التي تحوّلت إلى محطة لسيارات الأجرة الكبيرة؛ ما يعني أن "الطاكسيات" التي لطالما كانت تُفسد الجمالية الفريدة للفضاء العمومي المخصّص في الأصل للراجلين ستُرحّل إلى منطقة أخرى، بالموازاة مع تأمين الشارع الذي تشكو ساكنته من غياب الأمن والنظافة إلى جانب سيطرة الباعة المتجولين على الفضاء.

ماضٍ عريق وتاريخ مُشرق

الممر الخاص بالراجلين، الذي يعد من أشهر الممرات بالعاصمة الاقتصادية، كان يهدف من خلاله المهندس الفرنسي إلى خلق متنفس لـ "العائلات البيضاوية"، حيث كان عبارة عن مركب تجاري مفتوح تُزيّنه الأشجار الفريدة المحيطة به، إلا أن عوادي الزمن دمرت روعة هذه البنية المعمارية التي شُيّدت سنة 1975.

وبحسب الإفادات التي توصلت بها هسبريس، كان "ممر الأمير مولاي عبد الله" يحمل تسميات سابقة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ فقد كان يُلقب في البداية بزنقة "بوسكورة"، قبل أن يتم تغيير الاسم إلى "بليز باسكال" في مرحلة ثانية، ليستقر في نهاية المطاف على ممر "لبْرانْس".

ويتضمن الشارع سالف الذكر مجموعة من البنايات والعمارات التاريخية التي تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال، نذكر منها: عمارة "TAZI" التي صمّمها المهندس الإيطالي "ألدو ماناسي" سنة 1931، وعمارة "Baille" التي أشرف عليها المهندس الفرنسي "أوغست كاديت" سنة 1931، وبناية "Comptoir des Mines" لمهندسها الفرنسي "موريس بوير" سنة 1923، وعمارة "Bennarosh" التي شيّدها المهندس الإيطالي "ألدو ماناسي" سنة 1932.

معادلة الماضي والحاضر

في هذا السياق، قال عبد الرحيم قاسو، المهندس المعماري الذي أشرف على وضع تصميم المشروع الجديد، إن "الفضاء يحمل ثقلا تاريخيا ممتدا، بحيث كان مخصصا للراجلين عوض السيارات، بفضل التصميم الأولي الذي وضعه المهندس الفرنسي زيفاكو"، وزاد: "أصبح الشارع عبارة عن فضاء يتكون من محلات تجارية مفتوحة".

وأضاف قاسو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المهندس الفرنسي ترك وراءه معالم تاريخية في مدينة الدار البيضاء، يندرج ضمنها ممر الراجلين"، موضحا أن "المكان تعرض لمتغيرات سوسيو-اقتصادية مع مرور الزمن، لنكون بذلك أمام مهمة صعبة بعد مرور أربعين سنة على التصميم الأولي، من خلال التوفيق بين التراث التاريخي والمستجدات الحالية".

وتابع المسؤول عينه مسترسلا: "كان هناك إحساس لدى الساكنة بانعدام الأمن رغم غياب إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، لكن يمكن تفسير ذلك بتهالك البنايات وانتشار الأزبال وغياب الصيانة، ما دفعنا إلى ضرورة تغيير الوضع السابق، حيث نتحدث عن تغيير عوض ترميم، لأننا نسعى إلى الحفاظ على الهندسة المعمارية الفرنسية، لكن مع إعطاء الفضاء صورة جديدة يحس فيها المار بالأمن والراحة".

عيون الساكنة تترقب

من جهته، قال أحد القاطنين في الأحياء المجاورة لممر الراجلين الشهير إن "لبْرانْس له حمولة تاريخية بالدار البيضاء، حيث كانت هذه الكلمة تشبه النطق بعبارة المعاريف، بالنظر إلى المتاجر الراقية التي كان يحتضنها"، وأضاف: "لم يكن أي بيضاوي يزور لبْرانْس دون ارتداء ملابس نظيفة ووضع عطر خاص، كأنما يتعلق الأمر بمناسبة اجتماعية".

في المقابل، أعرب مجموعة من التجار الذين التقت بهم هسبريس عن سعادتهم البالغة بشأن إعادة تأهيل هذا الشارع التاريخي، مبرزين أن "المشروع لا يشمل ممر مولاي عبد الله فقط، بل سيتم تأهيل الأزقة المجاورة له، بغية ربط الشارع بساحة الأمم المتحدة عبر ممر الراجلين"، مشيرين إلى أن "الأشجار الحالية ستتم إزالتها، لكن ستجلب الشركة أشجارا جديدة تتناسب مع الفضاء المشيّد، فضلا عن تأمين المكان ليل نهار عبر شركة خاصة".