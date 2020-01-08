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الرئيسية | جهات | سيدة فرنسية تعتنق الإسلام بتازة وتتحول إلى مريم

سيدة فرنسية تعتنق الإسلام بتازة وتتحول إلى مريم

سيدة فرنسية تعتنق الإسلام بتازة وتتحول إلى مريم
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:14

أعلنت سيدة فرنسية تدعى "كلوديا"، أمس الثلاثاء، اعتناقها الدين الإسلامي أمام المجلس العلمي المحلي لتازة، بحسب ما أعلن عنه هذا الأخير.

ولقنت المعنية بالأمر، التي كانت تعتنق الديانة المسيحية، وفق مصدر هسبريس، الشهادة من طرف رئيس المجلس العلمي المحلي لتازة، أحمد الجناتي، وذلك بحضور عضوي المجلس المذكور الصغير المصباحي والحسين تيداوي، ومنسقة خلية المرأة به كريمة ديقورد.

وقال المجلس العلمي المحلي لتازة إن السيدة الفرنسية اختارت بعد اعتناقها الإسلام اسما جديدا لها هو مريم، مبرزا أن رئيسه سلمها بهذه المناسبة، التي وصفها بالعظيمة، نسخة من المصحف المحمدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - شمس الليل الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:23
أتمنى يا أختاه أن تتعرّفي على الإسلام قبل أن تتعرّفي على المسلمين، فأنت في أول الطريق و مع الأسف قد تصادفين ناس يُقال أنهم مسلمين في حين أن معاملاتهم و أخلاقهم تؤكد العكس.
اللهم ثبتها على الحق و كن لها وليا ونصيراً.
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41
2 - موس ليم الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:34
وصية لهاد السيدة التي هداها الله وانعم عليها بالاسلام.الا تقلدي المسلمين في افعالهم ولا تهتمي بوصياهم ركزي على تعاليم القرآن والسنة النبوية
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28
3 - الرشيدية الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:34
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
هنيئا لها ونسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياها الثبات،
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22
4 - معلق الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:35
لا أعرف لماذا يغير كل من اسلم اسمه.
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-13
5 - مرحبا الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:38
ملي هتعيش معنا وهتشوف الكذب والنصب والنفاق والرشوة والغدر والشفرة وسب الرب والدين هترجع لدينها الاصلي بدون اسف
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-1
6 - أم وليد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:45
تبارك الرحمن اللهم أدم عليها نعمة الإسلام لأن الدين الإسلامي هو فعلا نعمة من الله على عباده المسلمين وأتمنى أن يلاقيها الله سبحانه بمن ينوروا لها هذا الدين الذي اختارته ويعلموها تعاليمه
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