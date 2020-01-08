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كُتّاب وآراء
سيدة فرنسية تعتنق الإسلام بتازة وتتحول إلى مريم
أعلنت سيدة فرنسية تدعى "كلوديا"، أمس الثلاثاء، اعتناقها الدين الإسلامي أمام المجلس العلمي المحلي لتازة، بحسب ما أعلن عنه هذا الأخير.
ولقنت المعنية بالأمر، التي كانت تعتنق الديانة المسيحية، وفق مصدر هسبريس، الشهادة من طرف رئيس المجلس العلمي المحلي لتازة، أحمد الجناتي، وذلك بحضور عضوي المجلس المذكور الصغير المصباحي والحسين تيداوي، ومنسقة خلية المرأة به كريمة ديقورد.
وقال المجلس العلمي المحلي لتازة إن السيدة الفرنسية اختارت بعد اعتناقها الإسلام اسما جديدا لها هو مريم، مبرزا أن رئيسه سلمها بهذه المناسبة، التي وصفها بالعظيمة، نسخة من المصحف المحمدي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اللهم ثبتها على الحق و كن لها وليا ونصيراً.
الله أكبر
الله أكبر
هنيئا لها ونسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياها الثبات،