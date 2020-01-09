تلاميذ يكتشفون طرق معالجة مياه "سد الوحدة"

هسبريس من وزان

تنزيلا لمشروع زيارة 600 تلميذة وتلميذ إلى محطة معالجة وتصفية مياه سد الوحدة-القرية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء بإقليم تاونات، وفي إطار العمل على تفعيل المشروع الوطني للتوجيه، نظمت الثانوية الإعدادية عمر بن العزيز بالجماعة الترابية لمجاعرة خرجة علمية إلى المحطة تحت شعار "دعم المتعلمات والمتعلمين لبلورة مشروعهم الشخصي"، استفاد منها 30 متمدرسا.

ويأتي هذا النشاط العلمي في إطار قافلة العلوم 2020 التي تشرف على مواكبتها وتأطيرها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، بشراكة وتنسيق تام مع الأطر الساهرة على تدبير كل المحطات والمنشآت والمؤسسات المراد زيارتها، وبتعاون مع الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية، بهدف تفعيل أدوار الحياة المدرسية ومساعدة الناشئة على بناء اختياراتهم ومشاريعهم الشخصية وتحسيسهم بأهمية البحث العلمي وبدور العلوم في حياة الإنسان، وتشجعيهم على الدراسة والبحث، ومساعدتهم على الاندماج في محيطهم بشكل عام.

وتعرف المتمدرسون خلال زيارة مرافق سد الوحدة على طرق تنقية المياه ومراحلها وكلفتها، وعلى دور العلوم في ذلك، ودور المهندس في الحفاظ على جودة المياه وتطويرها، وغيرها من المعارف والمعلومات التي قد تساعدهم في استيعاب مضامين بعض المقررات الدراسية ذات الصلة.

وقالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بوزان إنه بإمكان التلاميذ استثمار هذه الخرجات من خلال تفاعلهم المباشر مع أطر ومهندسي وتقنيي محطة معالجة وتصفية مياه سد الوحدة وغيرها من المؤسسات، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية تعمل على توفير أطر داعمة للمشروع تحت إشراف وتأطير أطر التدريس بالمؤسسة المستفيدة من أجل بلوغ أهداف قافلة العلوم التي تطفئ شمعتها الرابعة.