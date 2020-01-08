تعيين الغفيري مندوبا لوزارة الصحة في إقليم تنغير

هسبريس من تنغير

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن خالد أيت الطالب قرر تعيين محمد الغفيري، المندوب الحالي للوزارة بإقليم زاكورة، مندوبا إقليميا بتنغير، بعد قبول طلب الإعفاء الذي تقدمت به المندوبة السابقة إلى المسؤول الحكومي خلال زيارته إلى تنغير.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار تعيين الدكتور محمد الغفيري جاء تتويجا للمجهودات التي أبان عنها خلال مرحلة توليه إدارة مندوبية وزارة الصحة بإقليم زاكورة؛ إذ استطاع البصم على مرحلة ناجحة وتجويد الخدمات الصحية بالإقليم زاكورة.

وعلى مستوى مندوبية إقليم زاكورة، كشف المصدر ذاته أن الوزارة قررت تكليف المقتصد الإقليمي بتسيير شؤون المندوبية بالنيابة إلى حين تعيين مندوب رسمي جديد، لافتا إلى أن "المقتصد الإقليمي له خبرة كبيرة في التسيير والتدبير ويستطيع النجاح في مهمته الجديدة"، بتعبير المسؤول ذاته.

وينتظر المندوبَ الجديدَ لوزارة الصحة على مستوى إقليم تنغير عددٌ من الملفات الحارقة، بدءا ببعض الشركات التي كانت تعمل بالمستشفى الإقليمي ومازالت لم تتوصل بمستحقاتها المالية، وصولا إلى ضرورة تقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية، وخصوصا المتواجدة بالمناطق النائية.