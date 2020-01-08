24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة (5.00)

  2. المستحقات العالقة بين مقاولات القطاع الخاص تناهز 423 مليار درهم (5.00)

  3. أخنوش والنموذج التنموي (5.00)

  4. الأمير هاري وميغان "يتنازلان" عن أدوارهما الملكية (5.00)

  5. الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تعيين الغفيري مندوبا لوزارة الصحة في إقليم تنغير

تعيين الغفيري مندوبا لوزارة الصحة في إقليم تنغير

تعيين الغفيري مندوبا لوزارة الصحة في إقليم تنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:37

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن خالد أيت الطالب قرر تعيين محمد الغفيري، المندوب الحالي للوزارة بإقليم زاكورة، مندوبا إقليميا بتنغير، بعد قبول طلب الإعفاء الذي تقدمت به المندوبة السابقة إلى المسؤول الحكومي خلال زيارته إلى تنغير.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار تعيين الدكتور محمد الغفيري جاء تتويجا للمجهودات التي أبان عنها خلال مرحلة توليه إدارة مندوبية وزارة الصحة بإقليم زاكورة؛ إذ استطاع البصم على مرحلة ناجحة وتجويد الخدمات الصحية بالإقليم زاكورة.

وعلى مستوى مندوبية إقليم زاكورة، كشف المصدر ذاته أن الوزارة قررت تكليف المقتصد الإقليمي بتسيير شؤون المندوبية بالنيابة إلى حين تعيين مندوب رسمي جديد، لافتا إلى أن "المقتصد الإقليمي له خبرة كبيرة في التسيير والتدبير ويستطيع النجاح في مهمته الجديدة"، بتعبير المسؤول ذاته.

وينتظر المندوبَ الجديدَ لوزارة الصحة على مستوى إقليم تنغير عددٌ من الملفات الحارقة، بدءا ببعض الشركات التي كانت تعمل بالمستشفى الإقليمي ومازالت لم تتوصل بمستحقاتها المالية، وصولا إلى ضرورة تقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية، وخصوصا المتواجدة بالمناطق النائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.