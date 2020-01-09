غياب الأعضاء يعيد تأجيل انتخاب رئيس بلدية الناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

تأجّلت جلسةُ انتخاب الرئيس الجديد لبلدية الناظور للمرة الثّانية على التوالي، اليوم الخميس، بعد غياب مستشاري المجلس الجماعي المكوّن من 43 عضوًا.

واضطرت سلطة الوصاية، ممثلة في باشا الناظور، إلى رفع الجلسة بعد مضيّ نصف ساعة على توقيت الموعد الانتخابي الذي حددته عمالة الإقليم، في إعلان سابق، على الساعة الـ11 من صباح اليوم الخميس.

وستكون جلسةُ انتخاب الرّئيس على موعدٍ ثالث خلالَ ظرفٍ زمني لا يتجاوز خمسة أيام، وفق ما ينصّ عليه القانون؛ وستكون الجلسة الأخيرة والحاسمة.

وأثار التأجيل موجة من السخرية والسّخط في موقع التّواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث انتقد نشطاءُ ما سموها "التحالفات التي تُحاك خلف الكواليس لاختيار الرّئيس باتفاق مُسبق بين الأعضاء؛ والتأجيل المقصود بالغياب لكسب مزيدٍ من الوقت والتّفكير للاستقرار على القرارات الحاسمة".

ويجري التّنافس الانتخابي لتقلد منصب رئيس بلدية الناظور بين أربعة أعضاء يشكلون اللائحة النهائية للترشّح؛ ويتعلق الأمر بسليمان أزواغ، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وليلى أحكيم، عن حزب الحركة الشعبية، ورفيق مجعيط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر مقدم، عن حزب العدالة والتنمية.

وظلّ المجلس البلدي بالناظور دونَ رئيس لأزيد من ثلاثة أشهر بعد عزل سليمان حوليش واثنين من نوّابه بقرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، على خلفية خروقات شابت عددًا من الملفات السياسية.

وتفاعلا مع الوضع، تقدم المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد المجاطي، اليوم، باستقالته من عضوية المجلس، إلى عامل الإقليم، موردا أن قراره اتخذه كرد فعل على عدم التوافق على اختيار رئيس جديد لحضرية الناظور.