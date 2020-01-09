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الرئيسية | جهات | حقوقيون يدينون حضور إسرائيليين بمؤتمر بمراكش

حقوقيون يدينون حضور إسرائيليين بمؤتمر بمراكش

حقوقيون يدينون حضور إسرائيليين بمؤتمر بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 09 يناير 2020 - 20:15

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش مشاركة وفد صهيوني مشكل من أستاذين في النسخة الثالثة والثلاثين من "الكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس"، المنظم في مراكش من 06 إلى 10 يناير 2020، معتبرة "التستر عن المشاركة عملا مدبرا لاقتناع القائمين على المؤتمر بالتطبيع ضدا على إرادة المغاربة".

كما أدانت "كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني لما يشكل من خطر على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وسياسة التستر وإخفاء المعلومة والمعطيات، وحرمان العموم من الحق في المعلومة"، يقول بيان توصلت به هسبريس.

وحملت الهيئة الحقوقية ذاتها الدوائر الحكومية "مسؤولية مشاركة الوفد الصهيوني في هذه الفعاليات، وانخراطها في التطبيع الثقافي مع الكيان تثمينا لاختياراتها حول التطبيع الاقتصادي والفني الذي أصبح واضحا وجليا".

وذهب البيان إلى أن "مشاركة الوفد الصهيوني تأتي في الوقت الذي تعرف فيه عدة جامعات ومراكز للبحث في أوروبا وأمريكا حملات للمقاطعة الثقافية والعلمية للكيان الصهيوني، وأيضا حملات لمناهضي التطبيع في المجال الاقتصادي والفني والسياسي".

وجددت "AMDH" مطلبها بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات والمناحي، وأكدت انخراطها في كافة الفعاليات والمبادرات الداعية لمواجهة التطبيع، بما فيها الدعوة إلى مقاطعة مثل هذه الفعاليات والاحتجاج ضد حضور مثل هذا الوفد وغيره من الصهاينة.

يذكر أن مراكش تحتضن الدورة الثالثة والثلاثين من "الكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس"، المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية، بتنسيق مع منظمة "الكونغرس العالمي من أجل فعالية المدارس والارتقاء بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رضوان الخميس 09 يناير 2020 - 20:24
اليهودية دين كباقي الأديان ويجب احترام الدين الشعائر والمعتقدات علاش حنا ديما نتعصبين نحو الآخر كل واحد وباش مقتانع
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2 - مواطن2 الخميس 09 يناير 2020 - 20:33
هل الذين يدينون التطبيع مع اسرائيل احسن من الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل يوميا.وغير بعيد نشر مقال يقول بان اكثر من 85000 فلسطيني يدخلون" المناطق المحتلة" - حسب التعبير المتداول في الدول العربية - للعمل باجر يتراوح بين 70 و100 دولار لليوم.هذا الاجر الذي لا توفره احسن الدول العربية بمن فيهم فلسطين نفسها.الحقيقة لا يقبلها احد.والشعارات الفارغة تبقى شعارات فارغة.وفي اعتقادي المتواضع ان التطبيع مع اسرائيل من عدمه هو قرار سيادي يخص الدولة ككل ولا يمكن ان يكون قرارا لجمعيات او تجمعات
معزولة .يجب التفريق بين الامرين.والا ستعم الفوضى.واتركوا الامور لاهلها.
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3 - اطلس الخميس 09 يناير 2020 - 20:57
الإدانة يجب أن تكون لوفد العصابة الجزائرية التي أنفقت الملايير من الدولارات من قوت الشعب الجزائري المغلوب على أمره من أجل إقامة كيان في جنوب المغرب . العصابة الجزائرية قذفت ب 350الف مغربي ليلة عيد الاضحى ،العصابة التي سماها الحراك الجزائري بهذا المسمى وليس نحن هي من يجب أن لا تدخل بلادنا أولا.
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4 - منتمي الخميس 09 يناير 2020 - 20:57
ماهذه التناقضاط المغرب فيه اسرائلين وإسراىيل فيها المغاربة أينا هو المشكل أنا كمغربي سندوني نمشي لإسرائيل نعش تم
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5 - متتبع الخميس 09 يناير 2020 - 20:58
على الحقوقيون أن يدينوا حضور من يعمل على زعزعة الوحدة الترابية المغربية
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6 - حميد الخميس 09 يناير 2020 - 21:01
من باع فلسطين سيبيع الجزائر
لا لفتح الحدود مع المطبعيين.
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