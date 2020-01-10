مشاريع بملايين الدراهم ترى النور بإقليم سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، الخميس، بمناسبة الذكرى 76 لتقديم وثيقة الاستقلال، بحضور كل من فؤاد القادري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، ومصطفى القاسيمي، رئيس المجلس الإقليمي لعاصمة الشاوية، والوفد المرافق لهم، بالجماعة الترابية كيسر، على إعطاء الانطلاقة لتوسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 3618 على طول 33 كلم، الرابطة بين جماعة سيدي امحمد بن رحال وكيسر، بتكلفة مالية تناهز 36,54 مليون درهم.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مشروع إصلاح الطريق سالفة الذكر يدخل في إطار سهر السلطات الإقليمية بعمالة إقليم سطات على دعم البنيات التحتية، وتتبع وإنجاز المشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لفك العزلة عن ساكنة قروية تقدر بـ43110 نسمة، فضلا عن النهوض بالمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية لجماعات سيدي امحمد بن رحال والثوالث وبني يكرين وكيسر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مشروع الطريق الإقليمية 3618 يدخل ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجهة الدار البيضاء سطات، وذلك قصد تحسين وتطوير مستوى الخدمات والسلامة لمستعملي هذا المحور الطرقي خاصة، وتأهيل مجموعة من المحاور الطرقية بالإقليم عامّة.

وفي السياق ذاته، أشرف الوفد نفسه على تدشين الشطر الأول من مرافق السوق الأسبوعي لكيسر، الذي جرى إنجازه بشراكة مع صندوق التنمية المستدامة والمديرية العامة للجماعات المحلية والجماعة الترابية كيسر، بغلاف مالي يقدر بحوالي 29 مليون درهم.

ويحتوي هذا السوق على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء بالتقسيط، وآخر لبيع الأسماك، وفضاء للمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مرافق أخرى.