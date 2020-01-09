تجّار بالناظور يحتجون على خروقات توزيع محلات

عبد الكريم هرواش من النّـاظور

دخل مجموعة من تجار سوق المركب المغرب الكبير بالناظور، صباح الخميس، في وقفة احتجاجية للتّنديد بـ"التوزيع غير العادل لعدد المحلّات على مجموع التّجار الذي بلغ 408"، بعد نقلهم إلى سوق جديد مؤقّت بحيّ عاريض للاستمرار في مزاولة تجارتهم ريثما تكتملُ أشغال بناء السّوق الذي التهمته النّيران سنة 2014.

وطالبَ المحتجّون، في الوقفة المُنظّمة قُبالة مقر المجلس البلدي بالنّاظور تزامنًا مع جلسة انتخاب الرّئيس الجديد، المسؤولين بالتّدخل لإنصاف 60 تاجرًا تعرّضوا للظلم والإقصاء في عمليّة القرعة الّتي أجُريت قُبيلَ ما يزيدُ عن الشّهر، لتحديد المحلّات حسب مواقعها في السّوق الجديد، وإيفاد لجنة خاصّة للتّحقيق في العملية، خاصّة أن بعض التّجار استحوذوا على محلّات إضافية بدون وجهِ حقّ.

وقال محمد الصبابي، رئيس جمعية الوحدة لتجار سوق المركب المغرب الكبير وكاتب عام لقطاع التجار في المنظمة الديمقراطية للشغل، إن "هذه الوقفة نظمناها تزامنًا مع انعقاد جلسة انتخاب رئيس جماعة الناظور اليومَ الخميس، لإسماع صوتنا للمسؤولين وإيصال رسالتنا نحن التجار المنكوبين الذين خسرنا متاجرنا في سوق "سوبر مارشي" منذ سنة 2014".

وأضاف المتحدّث في تصريحٍ لهسبريس: "أن أصل المشكل يعودُ إلى ما يزيدُ عن الشّهر حينما تفاجأنا بتوزيع غير عادل للمحلّات التّجارية، شابتهُ خروقاتٌ تقفُ وراءها جهات مُعيّنة، على الرغم من إجراء القرعة التي اتّفق حولها الجميعُ، وتمخّضت عن نتائج مشكوك في أمرها بإلحاقها الضّرر بمصلحة 60 تاجرًا هم المنخرطون في تنفيذ هذه الوقفةِ الاحتجاجية".

"مُنح لنا مكان مؤقت في باب الرحمة القريب من سوق أولاد ميمون بعد الحريق المشؤوم الذي تعرّض له السوق سنة 2014"، يقول الصّبابي الذي يتابعُ: "ظللنا نمارس تجارتنا في ذات المكان لأزيد من خمس سنوات، وفي الآونة الأخيرة عمدت السلطات الإقليمية إلى ترحيلنا مِنَ المكان حفاظًا على جمالية المدينة، وباعتبار السوق يشكّل نقطة سوداء، فقبلنا القرارَ على الفورِ؛ لكن في عمليّة توزيع المحلّات الجديدة، تفاجأنا بخروقات شابت نتائج القرعةِ التي جرت في المركب الثّقافي بالنّاظور وشملت 408 من التجار".

وتابع المتحدّث: "طالبنا الجهات المسؤولة، في وقفات احتجاجية سابقة بلغت في المجموع 13 وقفةً، بحلّ مشكلتنا وإنصافنا بإرسالِ لجنة تحقيق خاصّة ومنحنا لائحة القرعة؛ لكن بعد مرور أزيد من شهر ما زالت السلطات تُجابه مطالبنا بالآذان الصمّاء، لتستمرّ معاناتنا في حرماننا من مزاولة عملنا في التّجارة وتعميق خسائرنا التي بدأت منذُ فاجعة احتراقِ السّوق".