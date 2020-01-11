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كُتّاب وآراء
بحارة يستفيدون من دورة السلامة البحرية بالعرائش
يستفيد 100 بحار من دورة تكوينية بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش حول مبادئ السلامة البحرية وكيفية التعامل مع الحوادث؛ وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين المعهد وغرفة الصيد البحري المتوسطية.
وتشمل الدورة، التي يستفيد منها البحارة العاملون بميناء العرائش، ويؤطرها أستاذة وأطر المعهد، تقنيات البقاء على قيد الحياة، والإسعافات الأولية، ومحاربة الحرائق، وكيفية استعمال أدوات الإنقاذ الفردية والجماعية؛ إلى جانب تحسيس البحارة بضرورة استعمال المعدات الضرورية للسلامة البحرية أثناء مزاولة نشاط الصيد.
كما سيتم خلال هذه الدورة، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، تقديم نصائح وإرشادات حول احتياطات السلامة، وخطورة الإبحار في الظروف الجوية غير المناسبة.
وسيتوج البحارة المشاركون، والمقسمون إلى أفواج، بشواهد السلامة البحرية في ختام هذه الدورة الممولة من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية، التي اعتبرت أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن اختصاصاتها التي تروم تكوين ودعم قدرات العاملين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.