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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب، والجنوب الشرقي للبلاد وداخل المملكة.
وستتشكل سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة أو زخات مطرية بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، وشرق السايس والريف.
كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية، بالسواحل، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وشمال أقاليمنا الجنوبية. فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي جنوب المنطقة الشرقية، من الشرق بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي وضعيفة شرقية إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 00 و05 درجات بالجنوب الشرقي والهضاب الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 03 و08 درجات بالسهول الداخلية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و14 درجة في باقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 04 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالشمال، والوسط والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و22 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و26 درجة بأقصى الجنوب.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول سواحل المحيط.