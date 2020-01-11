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وكالة التنمية الاجتماعية تحط الرحال بإقليم السمارة

وكالة التنمية الاجتماعية تحط الرحال بإقليم السمارة
هسبريس من الرباط
السبت 11 يناير 2020 - 08:39

جرى، الجمعة بمقر عمالة السمارة، لقاء تواصلي، بين حميد نعيمي، عامل إقليم السمارة، وبين يسين حمزة، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، لتسليط الضوء على أهم برامج الوكالة سالفة الذكر، خاصة منها التي تهم إقليم سمارة والجهة.

ووفق بلاغ لوكالة التنمية الاجتماعية، توصلت به هسبريس، فقد جرى خلال اللقاء تقديم إستراتيجية الوكالة ومحاور تدخلها المتمثلة في تقوية قدرات الفاعلين والإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي والدعم المحلي للبرامج الاجتماعية الوطنية.

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء "يأتي في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوكالة مع شركائها والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين في ميدان التنمية الاجتماعية، بهدف توسيع مجالات التعاون وتقوية الشراكات".

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