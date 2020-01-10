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كُتّاب وآراء
مشفى شفشاون يطلق مبادرة "مضيفات الاستقبال"
جرى، اليوم الجمعة، بمدينة شفشاون إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تيسير ولوج المواطن إلى الخدمات الصحية والإدارية من خلال استلام 10 مضيفات لمهامهن داخل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس قصد استقبال المرضى وعائلاتهم وتوجيههم وتسهيل رحلة العلاج داخل المرفق العمومي.
المبادرة رأت النور في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لشفشاون وجمعية أبي الحسن الشاذلي وإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي شفشاون، تناط بموجبها مهام الاستقبال والتوجيه إلى المضيفات الجدد طيلة خمس سنوات.
وتنضاف هذه الدفعة إلى الترسانة البشرية لمستشفى الشاون، بحكم أن المرضى يجدون صعوبات في التواصل مع الأطقم الإدارية والطبية والتمريضية بخصوص الإجراءات المعمول بها، خصوصا من يأتون منهم من العالم القروي.
وقد أشرف على العملية محمد علمي وادن، عامل إقليم شفشاون، والوفد المرافق له، حيث قام بجولة داخل المؤسسة وأعطى توجيهاته للسهر على صحة ساكنة الجوهرة الزرقاء، في وقت لا يزال المركز الاستشفائي المذكور يفتقد لطبيب مختص في التخدير والإنعاش؛ وهو الشيء الذي يزيد من صعوبة التكفل بالمرضى محليا، ويضاعف محنة العلاج.