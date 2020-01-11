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كُتّاب وآراء
مراحيض كلية الحقوق أكدال تغرق في الفضلات
تعاني مجموعة من مرافق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط من التردّي، أبرزها مراحيض الكلية، المخصصة للطلبة والزوار، حيث تزكم روائحها الكريهة الداخلين إليها، فضلا عن تلف أجهزة عدد منها.
ولا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة وتلف الأجهزة فقط، بل إنّ عددا من المراحيض أضحت غير صالحة للاستعمال، بسبب انسدادها التام بالمياه الآسنة والفضلات، في مشهد مقزز يعاينه طلبة وزوار أقدم كلية أسّست في المغرب قبل أزيد من ستين عاما.
وكما عاينت هسبريس، فقد تحوّلت أربعة مراحيض داخل كلية الحقوق أكدال إلى وعاءات تركد فيها مياه آسنة مخلوطة بالأزبال، وتنبعث منها روائح عطنة تصل إلى أنوف الطلبة والأساتذة ممن يجلسون في المقصف المقابل للمراحيض.