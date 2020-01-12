توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، مع تكون صقيع محلي بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب، والجنوب الشرقي للبلاد وداخل المملكة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق المناطق الشرقية وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل، خلال الصباح والليلة الموالية.

وسيظل الطقس، بباقي جهات المملكة، مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بجنوب البلاد وبمنطقة طنجة، ومن الشمالي بالمنطقة الشرقية وجوار السواحل الشمالية والوسطى، وستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 00 و06 درجات بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 03 و07 درجات بالسهول الداخلية، وما بين 07 و13 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس وبالريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالجنوب الشرقي وبالساحل المتوسطي، وما بين 12 و18 درجة بالشمال وبالوسط وبالجنوب الشرقي، وما بين 17 و22 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 19 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.