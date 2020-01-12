جهة الشرق تدعم عشرات المقاولات في إقليم فكيك

هسبريس من وجدة

احتضن مقر عمالة إقليم فكيك بمدينة بوعرفة مراسيم توقيع اتفاقية شراكة للتشغيل الذاتي، وقعها كل من عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وعامل إقليم فكيك، ورئيس المجلس الإقليمي بفكيك، ورئيس جمعية مواكبة مشاريع التشغيل الذاتي بإقليم فكيك، وحاملي المشاريع، وذلك بحضور نواب رئيس الجهة، وأعضاء المجلس ممثلي إقليم فجيج، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومدير مركز التكوين المهني، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

وحضر مراسيم توقيع الاتفاقية ممثل مجموعة البنك الشعبي، وذلك تنفيذا لمذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار، جرى توقيعها أواسط شهر أكتوبر الماضي بمقر مجلس جهة الشرق بوجدة بين كل من رئيس الجهة والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ووالي الجهة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، من أجل المساهمة في تنمية جهة الشرق وتعزيز دور المقاولات المحلية.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على الاندماج في سوق الشغل، من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل في إطار دعم التشغيل الذاتي بإقليم فجيج. ويعد مشروع التشغيل الذاتي بالإقليم مشروعا نموذجيا على الصعيد الوطني من حيث المقاربة المعتمدة والمواكبة، ونسبة الدعم الممنوحة للشباب.

ويستهدف المشروع فئة الشباب، في حين إن تمويلات تشجيع التشغيل الذاتي عبارة عن دعم مالي قد يصل إلى 90 في المائة، حسب نوع المشروع.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن "37 مقاولة استفادت من مشروع التشغيل الذاتي بإقليم فجيج، وذلك في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي وعمالة إقليم فجيج يبلغ غلافها المالي حوالي 12.5 مليون درهم، بخصوص الشطر الأول من المشروع".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "مجلس جهة الشرق صادق خلال الأسبوع الجاري على مجموعة من الاتفاقيات التي تروم دعم الاستثمارات بالجهة، والمساهمة في خلق مناصب شغل"، موضّحا أن "هذه الاتفاقيات ستوفر ما يزيد عن 2440 منصب شغل للعاطلين عن العمل، ومجلس الجهة يفي بالتزاماته فيما يخص دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل".

ولفت عبد النبي بعوي إلى أن "مجلس الجهة منذ ولايته إلى غاية نهاية سنة 2019، حرص على دعم المقاولات التي وفرت أزيد من 6800 منصب شغل على مستوى تراب الجهة"، وأن "تحديات كبرى تنتظر مجلس الجهة خلال السنة الجارية".