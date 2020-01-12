الناظور تنتظر جلسة إضافية لانتخاب رئيس البلدية

عبد الكريم هرواش من الناظور

أعلنت عمالة النّاظور للمرّة الثّالثة على التّوالي عن انعقادِ جلسة انتخاب رئيس بلدية النّاظور يوم الأربعاء القادم، بمقرّ الجماعة، لانتخاب رئيس جديد للمجلس الحضري.

وتعذّر انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجماعة لتعويض سليمان حوليش، الرئيس المعزول من طرف القضاء، مرّتين بعد غياب النّصاب القانوني، لتكون الجلسةُ المعلنُ عنها هذهِ المرّة حاسمةً، بمن حضر، استنادا إلى مقتضيات القّانون التّنظيمي للجماعات الترابية.

وقد خلّف غيابُ النّصاب القانوني في جلستين سابقتين موجةَ سخطٍ في صفوف فاعلين بالنّاظور أرجعوا الأمر إلى "أسبابٍ سياسيةٍ محضة، وتحالفات تُدارُ في الخفاء لاختيار الرّئيس المُنتظر بشكلٍ مُسبقٍ بين الأعضاء"، وفق تصوراتهم.

وبسبب عدمِ التّوافق الذي يسود عملية انتخاب رئيس الجماعة، أعلنَ محمد المجاطي، أحد أعضاء المجلس عن حزبِ الأصالة والمعاصرة، استقالته التي تقدّم بها إلى عامل إقليم النّاظور يوم الخميس المنصرم.

ويجري التّنافس الانتخابي بين أربعة مرشّحين، هم سليمان أزواغ عن حزب التجمع الوطني للأحرار،ورفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة، وليلى أحكيم عن حزب الحركة الشّعبة وعبد القادر مقدم عن حزب العدالة والتّنمية.