نشطاء حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح سيدي بابا

مصطفى البكار من تزنيت

"بالوحدة والتضامن واللي بغيناه يكون يكون"، "هذا المغرب الجديد مغرب القمع والتشريد"، "اعتقالات استشهادات تؤجج النضالات"، "الحرية لرشيد سيدي بابا، لا للمحاكمات الجائرة، لا للاعتقال التعسفي".. شعارات ضمن أخرى رددها مجموعة من النشطاء المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت محكمة طاطا تضامنا مع كافة معتقلي الرأي بالمغرب، وضمنهم الناشط رشيد سيدي بابا، الذي حُكم عليه مؤخرا بستة أشهر حبسا نافذا.

وفي هذا الإطار، قال الحسن بيان، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان، إن هذا الاحتجاج "تعبير عن رفض كافة فعاليات المجتمع المدني الطاطاوي لما تعرض له الناشط الحقوقي رشيد سيدي بابا من انتهاك لحقه في التعبير السلمي عن مواقفه وحقه في الشغل".

وأضاف بيان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الشعارات، التي رفعها المحتجون تضامنا مع الناشط المدني، هي "استنكار للسلوك القضائي التهديدي للمتهم وللحاضرين خلال جلسة محاكمة سيدي بابا، ورسالة للجهات المعنية قصد التعامل مع المواطن بكل احترام للحريات والقوانين الجاري بها العمل".

من جهته، استنكر الحسين داود، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطاطا، "سرعة الحكم على المناضل سيدي بابا، الذي لم يرتكب أي جرم يحرمه القانون إلا التعبير سلميا عن حقه في الشغل"، وفقت تعبيره، كما ذكر أنه "يندد بسلوك القاضي المرفوض تجاه المتهم ومن خلاله الحاضرين في الجلسة العلنية، وتلك سبة للقضاء وللقضاة النزهاء في هذا البلد".

وطالب الناشط النقابي نفسه، في تصريح أدلى به لهسبريس، بـ"الإفراج الفوري عن المناضل سيدي بابا تلبية لفعاليات المجتمع المدني التي صدحت أصواتها بهذا المطلب العاجل والمشروع".

وسبق للهيئات النقابية والحقوقية بطاطا أن أدانت في بيان لها ما وصفته بـ"الحكم القاسي والجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة طاطا في حق معتقل الرأي رشيد سيدي بابا، الذي لم يطالب سوى بحق الساكنة في الشغل بطريقة مشروعة يكفلها الدستور المغربي وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

كما عبرت التنظيمات ذاتها عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقل في محنته التي تهدف إلى كتم صوته إسوة بجميع الأصوات المناضلة عن مطالب الفئات المهمشة بالإقليم"، و"رفضها سلوك القاضي الذي هدد المتهم بالإعدام خلال الجلسة العلنية المخصصة للنطق بالحكم، ودعوتها المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل من أجل القطع مع هذه الممارسات ضمانا للأمن القضائي للمغاربة دون تمييز".