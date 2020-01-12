تطبيبات مجانية تخفف آلام قرويّين في إقليم أزيلال

حميد رزقي

نظمت مندوبية الصحة بأزيلال ومؤسسة الشيخ زايد بالرباط، بدعم من عمالة إقليم أزيلال والسلطات المحلية، قافلة طبية متخصصة في طب العيون، همت إجراء فحوصات وعمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء (الجلالة) بمستشفى القرب بدمنات.

وأشرف على هذه القافلة الطبية، التي امتدت على مدى أيام 9 و10 و11 يناير الجاري، طاقم طبي وشبه طبي بالمستشفى ذاته وجمعية أمراض السكري بدمنات، واستفاد من خدماتها أزيد من 328 مستفيدا ومستفيدة (98 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء و230 فحصا طبيا)، من الجماعة الحضرية بدمنات والجماعات القروية المجاورة كإمليل، تيفني، آيت تامليل، سيدي يعقوب، آيت ماجدن، سيدي بولخلف وتيديلي، واولى وجماعة سور العز وجماعة اولاد خلوف من عمالة قلعة السراغنة.

وفي الإطار ذاته، جرى بالمركز الصحي وبمدرسة مركزية بجماعة واولى، التابعة لدائرة ولتانة بإقليم أزيلال، تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات، شاركت فيها مجموعة من الأطر الطبية المتخصصة وشبه الطبية بمندوبية الصحة بأزيلال ومستشفى الشيخ زايد بالرباط وجمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية بأزيلال.

وشملت القافلة، التي استفاد منها أزيد من 3178 مستفيدا ومستفيدة من جماعة واولى ومختلف الجماعات المجاورة كآيت ماجدن وايت عباس، مجموعة من التخصصات؛ من ضمنها الطب العام (1142 مستفيدة ومستفيدة)، طب وجراحة الفم والأسنان (171)، طب النساء والتوليد (23)، طب الأطفال (40)، طب الأنف والأذن والحنجرة (115)، طب أمراض القلب والشرايين (74)، طب أمراض الجهاز الهضمي (138)، طب الأمراض التنفسية (100)، التحليلات الطبية (116)، الفحص بالصدى (26)، الكشف عن سرطان الثدي (381 مستفيدة)، تتبع المرأة الحامل (37 امرأة حاملا)، الصحة المدرسية (449 تلميذة وتلميذا)، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان.

وأوضح عادل آيت حدو، المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن تنظيم القافلتين يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق القروية المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية.

وأضاف أنها "تندرج في سياق مساعي المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال الهادفة إلى ترسيخ انفتاحها على جميع الشركاء الاجتماعيين وضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، وأيضا من أجل تطوير الصحة المتنقلة، خصوصا بالعالم القروي، في إطار عملية رعاية 2019-2020، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة ومديرية السكان التابعة لوزارة الصحة بالرباط".