هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب، والجنوب الشرقي للبلاد وداخل المملكة.

وستظهر سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليلة الموالية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الشرقي ومنطقة طنجة، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجات بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، وما بين ناقص 01 و05 درجات بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 02 و06 درجات بالسهول الداخلية، وما بين 07 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالجنوب الشرقي والسايس والساحل المتوسطي، وما بين 12 و18 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 19 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطانطان، وهائج بباقي السواحل، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.